Le Samsung Galaxy S23 succombe aux soldes d’hiver et coûte 260 € de moins

D'ici à quelques semaines, le Galaxy S23 va céder sa place au S24, mais il ne reste pas moins intéressant, d’autant plus qu’il se trouve bien moins cher grâce aux soldes : 699 euros, contre 959 euros de base.

Alors que les prochains fleurons de Samsung ne devraient plus tarder, le Galaxy S23 lui continue de voir son prix baisser. Une bonne chose, pour les personnes souhaitant profiter de ce qui se fait de mieux chez Samsung. Et même s’il date d’il y a un, il séduit toujours par son petit format, son sublime écran et sa fluidité au quotidien. Vous l’aimerez encore plus, maintenant qu’il coûte près de 30 % de moins qu’à sa sortie.

Les points clés à retenir du Samsung Galaxy S23

Son joli design et son écran au top

Son SoC performant et polyvalent en photo

Son autonomie améliorée

Disponible à sa sortie à 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (8 + 128 Go) s’affiche à un prix plus doux durant les soldes : le voilà à 699 euros sur le site Auchan.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix ?

Un smartphone très plaisant au quotidien

Difficile de prendre en grippe le design du Samsung Galaxy S23. Ses finitions sont impeccables, et son format toujours pratique et cool à prendre en main. Nous lui avons d’ailleurs attribué la note de 10/10, un sans-faute côté esthétique. Son écran de 6,1 pouces ne commet aucune erreur majeure : Amoled, Full HD+ avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, c’est même un régal à utiliser.

Le bloc photo est plus épuré et met en avant trois caméras séparées. On a un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Les clichés sont moins saturés, et plus justes au niveau du rendu. Durant notre test, nous avons constaté sur la mise au point était plutôt capricieuse en x3 et le mode portrait bruité en basse lumière. Le S23 se montre tout de même excellent lorsqu’il vise dans le mille, quel que soit le capteur utilisé.

Avec d’énormes progrès comparés à son prédécesseur, le S22

Si nous avons aimé tester le Galaxy S22, ce dernier manquait de puissance et avait tendance à chauffer. Le S23 corrige ce point en choisissant la puce Snapdragon 8 Gen 2. Résultat, le Galaxy S23 ne bronche pas et exécute tout ce qu’on lui demande de faire à la perfection, sans chauffer. Sur des jeux gourmands, il a tendance à monter en température au bout de 20 minutes. Le reste du temps, il reste à une température ambiante. Sinon, il tourne désormais sous Android 14 avec One UI 6, vous aurez droit à une interface avec des animations fluides et 4 années de mise à jour majeures.

Ce processeur a permis également d’améliorer l’autonomie du téléphone. Le S22 avait obtenu la note de 5/10 sur la partie autonomie de notre test, contre 7/10 pour le S23. Il y a du mieux : il peut aisément tenir une journée. Même après 6 mois d’utilisation, l’autonomie n’a pas flanché durant notre test longue durée. Bien sûr, cela dépendra de votre utilisation, mais pour un téléphone aussi compact, c’est un bon score. En revanche, pour la recharge, il faudra de nouveau se contenter d’un bloc de 25 W — non fournis dans la boîte.

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy S23.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2024 ?

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.