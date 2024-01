Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un Chromebook vraiment pas cher : 129 € seulement

Comme tous les Chromebooks, le Lenovo IdeaPad Slim 3 14M868 est pas cher et est même encore plus abordable aujourd'hui puisqu'il peut vous revenir à 129,99 euros au lieu de 269,99 euros sur Amazon.

Si les Chromebooks sont autant appréciés par les étudiants ou les travailleurs à la recherche d’une machine taillée pour la bureautique, c’est avant tout pour leur système d’exploitation. ChromeOS est en effet réputé pour sa simplicité, son efficacité mais aussi son absence de virus, ce qui n’est pas négligeable. Et si les Chromebooks Plus ont récemment fait leur arrivée sur le marché, les anciens modèles restent tout de même très recommandables, à l’image du Lenovo IdeaPad Slim 3. Ce dernier a en plus l’avantage d’être particulièrement abordable : une promotion et une ODR font passer son prix sous les 130 euros.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook

Un écran Full HD de 14 pouces avec une charnière à 180°

Un laptop léger

ChromeOS, évidemment

Initialement affiché à 269,99 euros, puis réduit à 179,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 peut désormais vous revenir à 129,99 euros sur Amazon grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 4 février 2024.

Un laptop compact et pratique

Avec son petit 1,3 kg sur la balance et son épaisseur réduite, le Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14M868 porte bien son nom. Compact et léger, ce PC portable offre une bonne prise en main et se transporte très facilement, ce qui est un bon point pour les étudiants ou les travailleurs très mobiles. Mentionnons aussi le fait que ce Chromebook est doté d’une charnière à 180°, ce qui lui permet de s’ouvrir à plat. Pratique pour celles et ceux qui souhaitent montrer leur écran facilement en réunion, par exemple.

Malgré son poids réduit, le Lenovo IdeaPad Slim 3 embarque tout de même un écran TN Full HD de 14 pouces, soit une taille tout à fait suffisante pour travailler efficacement. La marque promet en plus un affichage lumineux avec de bons angles de vision.

ChromeOS toujours aussi efficace

Là où le Lenovo IdeaPad Slim 3 va marquer bien plus de points, c’est évidemment avec son système d’exploitation. Le laptop tourne en effet sous Chrome OS, réputé pour sa grande simplicité d’utilisation et sa bonne fluidité au quotidien. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique, sont directement intégrés au Chromebook. Outre les applications de Google, vous pourrez également avoir accès aux applications de streaming phares.

Cet OS a aussi l’avantage de demander très peu de ressources pour fonctionner rapidement. Ainsi, si le Lenovo IdeaPad Slim 3 est équipé d’un processeur MediaTek Kompanio 520 épaulé par 4 Go de RAM, soit une configuration peu puissante, le PC portable est tout de même capable de démarrer sans accroc et de lancer des tâches classiques de bureautique avec une bonne réactivité. Enfin, côté connectique, on a droit à un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB-A 3.2 Gen 1, une prise jack et un emplacement pour carte microSD.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références tournant, elles aussi, sous ChromeOS, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebooks du moment.

