Le Google Pixel 8 Pro est déjà moins cher aujourd’hui qu’au début des soldes

Si le Google Pixel 8 Pro vous fait envie, vous serez ravis d'apprendre qu’il se négocie à un meilleur prix à l’occasion des soldes : la Fnac le propose pour tout le monde à 949 euros, au lieu de 1 099 euros initialement depuis le début de l'événement, mais Boulanger vient de le faire passer à 879 euros.

Google a choisi un tarif assez élevé pour ses derniers fleurons. Une chose assez regrettable, quand la firme nous a habitués à des smartphones au rapport qualité-prix excellent. En s’affichant à plus de 1 000 euros, le Google Pixel 8 Pro devient plus recommandable avec cette remise de 220 euros sur son prix pendant les soldes.

Que propose le Google Pixel 8 Pro ?

Un joli design et un écran bien calibré

Des photos ultra plaisante

Les nouvelles fonctionnalités IA

Sans oublier les 7 ans de mises à jour

Au départ à 1 099 euros, le Google Pixel 8 Pro est dorénavant disponible en promotion à 879 euros chez Boulanger. On le trouve aussi à 949 euros chez la Fnac, mais les adhérents peuvent même l’avoir à 879 euros.

au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 8 Pro au meilleur prix ?

Le Google Pixel 8 Pro est un bon choix pour…

Le Google Pixel 8 Pro s’affiche avec un nouveau look : il dispose d’un revêtement mat au dos qui fait son effet, mais aussi des bords plus arrondis, et un écran désormais plat. À l’arrière, les trois appareils photo se trouvent dans une seule bulle. Rater un cliché avec lui relève de l’exploit, que ce soit le jour, la nuit, avec l’ultra-grand-angle, en mode portrait, etc. Une pléthore de fonctionnalités IA sont disponibles pour retoucher ses prises telles que la Gomme Magique améliorée et le mode Meilleure Prise. Il y a même une Gomme Magique audio qui permet de retoucher la bande audio d’une vidéo en filtrant certains sons.

Le Pixel 8 Pro propose le même format et la même taille d’écran qu’auparavant avec une dalle Oled en définition QHD+ (sans oublier le taux de rafraichissement à 120 Hz) mesurant 6,7 pouces. Il profite, comme le Pixel 8, de la puce Tensor 3. L’appareil accuse un retard certain par rapport à la concurrence et quelques épisodes de chauffe. Quant à son autonomie, il peut tenir une journée d’utilisation. Attention toutefois, sur les applications gourmandes, le smartphone baisse très vite. Quant à la charge, elle est tout sauf rapide et le chargeur n’est pas fourni.

Retrouvez notre test sur le Google Pixel 8 Pro pour un avis plus détaillé.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

