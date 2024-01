Une ampoule connectée culot E27 à moins de 3 € ? Ce n’est possible que pendant les soldes

Certaines ampoules connectées affichent un prix très bas, comme celles que l'on peut trouver dans la gamme EssentielB de Boulanger. Pendant les soldes, on peut même trouver l'ampoule "Nuances de blanc" à seulement 2,80 euros au lieu de 6,99 euros.

Les ampoules connectées font probablement partie des appareils intelligents les plus pratiques au quotidien, tant elles peuvent modifier en un instant l’ambiance d’une pièce. Il en existe des onéreuses, et d’autres très peu chères qui pourront permettre aux petits budgets de démarrer dans la domotique. L’une des plus abordables du moment, c’est l’ampoule « Nuances de blanc » d’EssentielB, qui coûte moins de 3 euros pendant les soldes d’hiver.

Ce qu’il faut savoir sur cette ampoule Essentiel B

De nombreuses nuances de blanc, de la plus chaude à la plus froide

Contrôle possible via ZigBee

Compatible Google Assistant, Alexa, Enki

Initialement affichée à 6,99 euros, l’ampoule connectée « Nuances de blanc » d’EssentielB est désormais vendue à 2,80 euros chez Boulanger.

Pourquoi l’ampoule connectée EssentielB vaut-elle le coup ?

Si l’ampoule connectée « Nuances de blanc » (E27) d’EssentielB ne permet pas de diffuser des nuances colorées, elle permet tout de même de diffuser une grande variété de lumières blanches. Vous pourrez ainsi miser sur une tonalité froide la journée pour mieux vous concentrer, tandis que les lumières plus chaudes seront davantage propices au repos et à la détente en soirée. Et vous pourrez en profiter longtemps puisque l’ampoule offre une durée de vie de 15 000 heures.

Pour la contrôler, vous pourrez passer par le Bluetooth et même ZigBee, bien plus économe que le Wi-Fi. Il faudra toutefois disposer d’un pont (non inclus avec l’ampoule) pour profiter de ce protocole. Un pont qui est aussi indispensable pour bénéficier des assistants vocaux Alexa et Google Assistant, qui sont bel et bien compatibles avec l’ampoule (mais pas intégrés nativement). Enfin, sachez que l’ampoule peut être gérée facilement depuis l’application Enki, sur laquelle il est même possible d’établir des scénarios d’éclairage et bien sûr de moduler l’intensité de l’éclairage à tout moment. L’ampoule peut aussi fonctionner en symbiose avec une installation Philips Hue.

