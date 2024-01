À moins de 700 €, ce VAE Citroën soldé est l’un des moins chers du moment

Si les vélos à assistance électrique sont généralement très chers, malgré les aides proposées par l'État, il existe heureusement certains modèles bien plus abordables. Les petits budgets pourront par exemple se tourner vers le Citroën City, qui est proposé pendant les soldes à 656 euros au lieu de 1 090 euros chez Boulanger.

Le prix élevé d’un vélo électrique est bien souvent un frein à l’achat pour celles et ceux qui n’ont pas un gros budget, et ce, malgré les aides proposées. Heureusement, il est possible de dénicher des VAE plus abordables, même si des concessions ont été faites pour maintenir un prix contenu. C’est par exemple le cas du modèle Citroën City, qui présente tout de même un bon rapport qualité/prix. C’est d’autant plus vrai pendant ces soldes d’hiver puisque son prix vient de chuter sous la barre des 700 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le VAE Citroën City

Un moteur de 250 W

Un bon équipement

Une autonomie suffisante

D’abord affiché à 1 090 euros, le vélo électrique Citroën City est désormais proposé à 656 euros par Boulanger. Sachez par ailleurs que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État ou des collectivités locales pour réduire encore un peu plus la facture.

Pourquoi le Citroën City vaut-il le détour ?

Le Citroën City est un VAE plutôt classique en apparence, avec sa robe blanche assez discrète. On apprécie surtout le cadre ouvert, à enjambement bas, qui permet d’enfourcher le vélo et d’en descendre facilement. Il se montre par ailleurs assez imposant avec ses 29 kg. Autrement, au niveau de son équipement, on a droit à un garde-boue, un porte-bagage, un carter de chaîne ou encore une béquille.

Sur la route, le VAE pourra compter sur un moteur de 250 W, niché dans la roue arrière, une position qui offre une sensation de propulsion au démarrage. La batterie, amovible, se loge quant à elle dans le porte-bagage et affiche une capacité de 360 Wh. De quoi assurer, selon la marque, une autonomie de 45 km. On a aussi droit, pour le reste, à des roues de 28 pouces qui permettent de rouler vite et longtemps sans avoir à relancer trop souvent, mais attention aux gros nids de poule qui pourront difficilement être contrés par les pneus. Des freins à patin complètent le tout.

