De 320 € à 189 €, les excellents Sony WF-1000XM5 sont nettement plus recommandables

Aussi convaincants que ses prédécesseurs, les Sony WF-1000XM5 comptent parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Nous les recommandons chaudement, surtout maintenant qu’ils tombent à 189 euros au lieu de 320 euros.

Les Sony WF-1000XM5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les excellents Sony WF-1000XM4 ont été remplacés par leurs héritiers : les WF-1000XM5. Leur format s’est fortement réduit, sans négliger le confort, ni l’autonomie et ni la qualité sonore. Notés 8/10 par nos soins, ces écouteurs sont une excellente référence que l’on recommande d’autant plus avec cette réduction de 130 euros.

Les points positifs des Sony WF-1000XM5 ?

Confortables avec une très bonne qualité sonore

Une isolation passive efficace

Une bonne autonomie et la présence du Bluetooth multipoint

Au départ à 320 euros, les Sony WF-1000XM5 sont affichés actuellement à 209,99 euros sur le site Rakuten, mais en appliquant le code HAPPY20, ils coûtent à 189,99 euros.

Une cinquième génération convaincante

Sony ne cesse de réduire le format de ses écouteurs haut de gamme, et les WF-1000XM5 sont plus compacts de 25 % et plus légers de 20 % par rapport à la génération précédente. Ils sont donc moins encombrants et surtout bien plus confortables que les XM4. Ils ne génèrent aucune douleur dans l’oreille, même en cas d’écoute prolongée.

Quatre paires d’embouts en mousse à mémoire de forme sont fournis ; ils permettent d’ailleurs une meilleure isolation phonique que les embouts en silicone. Attention tout de même aux embouts en mousse, plus fragiles que ceux en silicone.

Une ANC qui déçoit un peu, mais…

La réduction de bruit proposé par les XM5 est appréciable, et les sons élevés sont bien gommés. Malheureusement, on ne peut pas compter sur un effet réellement immersif, contrairement à ce qu’on peut voir chez les concurrents Bose et Apple. Heureusement, l’isolation passive des écouteurs est déjà particulièrement efficace grâce à ses embouts en mousse qui permet de réduire en grande partie les fréquences les plus graves.

Ils se rattrapent en proposant une qualité audio très convaincante. Ils sont d’ailleurs compatibles avec les codecs SBC, AAC et LDAC, et donc certifiés Hi-Res Audio Wireless. En gardant le profil sonore par défaut, les écouteurs proposent un son qui met largement en avant les voix des artistes, tandis que les médiums sont davantage accentués sur des titres plus rythmés. On apprécie qu’ils soient compatibles avec le Bluetooth multipoint.

Quant à leur autonomie, durant notre test, en poussant le volume à 85 % avec la réduction de bruit activée au maximum, nous avons pu les utiliser pendant 8 heures et 14 minutes avant que l’écouteur gauche ne tombe en rade de batterie. Une fois insérés dans leur boîtier, les écouteurs ont par ailleurs pu passer de 0 à 100 % de batterie en tout juste 58 minutes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Sony WF-1000XM5.

