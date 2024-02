Pour votre PS5, le SSD Crucial T500 (2 To) est le moins cher de tous lors des soldes

Les SSD NVMe voient progressivement leur prix baisser et c'est une bonne nouvelle surtout pour les détenteurs de PS5. Avec les soldes, le prix du SSD Crucial T500 avec 2 To de stockage est de plus en plus bas : 136 euros contre 200 euros habituellement.

Sony a rattrapé le coup avec sa dernière console, la PS5 Slim, en intégrant 1 To de stockage interne. En revanche, pour celles et ceux qui possèdent le modèle classique, votre stockage peut très vite venir à saturation, avec 664 Go exploitables à cause de l’OS. Heureusement, des solutions existent, comme les SSD M.2, qui deviennent de plus en plus abordables : c’est le cas du modèle Crucial T500, dont le modèle avec 2 To de stockage, se négocie à un meilleur prix pendant les soldes d’hiver.

Que propose le SSD Crucial T500 ?

Des débits allant jusqu’à 7 400 Mo/s

Un dissipateur thermique intégré

Une belle capacité de stockage : 2 To

Au lieu d’un prix barré à 205,99 euros, le SSD NVMe M.2 Crucial T500 avec 2 To de stockage est actuellement remisé à 151,99 euros sur le site d’Amazon mais grâce à un coupon de réduction de 15 euros, il tombe à 136,99 euros.

Un SSD performant

Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la console next-gen de Sony. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe offrant des débits de transfert interne de 7 400 Mo/s en lecture, et de 7 000 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mo/s.

Intégré à votre PS5 ou à votre PC, il sera capable de réduire les temps de chargement de vos jeux ou applications, mais aussi d’accélérer les lancements de votre machine. Mieux encore, ce SSD est parfait pour la PS5 grâce à la présence de son dissipateur thermique. C’est indispensable pour maintenir des vitesses élevées et d’éviter toute surchauffe pouvant conduire à des pertes de performances de la console. Pour l’intégrer dans votre PS5, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Parfait pour agrandir votre ludothèque

Un jeu PS5 pèse en moyenne dans les 50 Go, mais de plus en plus de titres AAA approchent des 100 Go. Avec le Crucial T500, c’est un stockage supplémentaire de 2000 Go qu’on a droit. Vous allez pouvoir installer un tas de jeux supplémentaires sur votre console, en plus du stockage initial de la machine, qui s’élève à 667 Go.

Si vous souhaitez l’associer à un PC, vous aurez davantage d’espace pour pouvoir profiter de plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.