Amazon propose une belle offre des soldes si vous voulez des prises connectées

Les prises connectées, qui permettent d'activer à distance des appareils électriques, sont de petits objets qui peuvent vite devenir indispensables tant ils sont pratiques au quotidien. Certaines sont très abordables, comme celles de Meross : Amazon en propose deux pour 23 euros au lieu de 35 euros.

Rendre intelligents des appareils électriques non connectés à la base et les activer à distance : voici ce que permettent les prises connectées, de petits objets qui rendent le quotidien bien plus simple. Si ce petit programme vous intéresse, sachez que vous pourrez mettre la main sur un pack de deux prises connectées Meross pour moins de 25 euros grâce à une promo pendant les soldes d’hiver.

Les points forts des prises connectées Meross

Leur installation facile

Le contrôle à distance

Leur compatibilité avec Google Assistant, Alexa, Siri

Initialement affiché à 33 euros, le pack de deux prises connectées Meross (Type F) est désormais proposé à 23 euros sur Amazon grâce au coupon de 30 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Des prises pratiques et faciles à installer

Les prises connectées conçues par Meross se montrent très discrètes grâce à leur design compact et surtout passe-partout. Elles sont avant tout faciles à installer, d’autant qu’elle n’ont pas besoin d’être accompagnées d’un hub pour fonctionner correctement.

Il suffira simplement d’avoir une bonne connexion Wi-Fi et de brancher la prise sur une prise murale ou même une multiprise. Ensuite, l’application Meross, disponible sur iOS et Android, permettra de configurer les prises et même de garder un œil sur votre consommation électrique. Retenez toutefois que les prises que comporte ce pack sont de Type F, donc européennes, et non françaises (Type E), mais les deux conviennent évidemment pour une utilisation en France, et même à l’étranger, donc.

Un contrôle à distance et des routines à programmer

Ces prises connectées Meross pourront être branchées à divers appareils électriques, comme une lampe, un TV, un chauffage ou un climatiseur, et ce, même s’ils ne sont pas connectés eux-mêmes : ce sont les prises qui les rendront intelligents. Vous pourrez ensuite les éteindre et les allumer à distance grâce au Wi-Fi, même en votre absence. Les assistants Alexa, Google Assistant et Siri pourront recevoir vos requêtes vocales et effectuer toutes vos commandes. Les prises peuvent par ailleurs fonctionner avec les enceintes Echo, HomePod et Google Nest, ainsi qu’avec Google Home, Apple HomeKit et SmartThings.

Enfin, il est également possible de programmer des scènes personnalisées, comme faire en sorte que votre appareil s’allume ou s’éteigne en fonction du coucher ou du lever de soleil. Ordonner à la prise d’allumer le chauffage quelques minutes avant que vous ne rentriez chez vous peut par exemple être bien utile en ces froides journées d’hiver. Des minuteries peuvent aussi être programmées pour ne pas laisser les appareils électriques allumés trop longtemps inutilement. Les prises connectées peuvent aussi simuler une présence humaine lorsque vous n’êtes pas chez vous en allumant à distance vos lampes, par exemple.

