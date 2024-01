Le prix du Nothing Phone (2) n’est jamais tombé aussi bas que pendant les soldes d’hiver

Il aura fallu attendre les soldes pour voir le prix du Nothing (2) baisser fortement. Il a de belles choses à offrir et pour moins cher puisqu'il passe de 729 euros à 509 euros.

Nothing s’apprêterait à lancer un troisième téléphone, le Phone (2a) qui devrait être dévoilé au MWC 2024 à Barcelone. En attendant l’arrivée de ce petit nouveau, la meilleure proposition de la marque de Carl Pei reste le Nothing Phone (2). Toujours au design transparent, ce modèle est un smartphone puissant, agréable et bien fini. Et si vous attendiez une baisse de prix pour l’acquérir, les soldes rend cela possible, puisqu’on le trouve 220 euros moins chers.

Pourquoi le Nothing Phone (2) plaît ?

Pour son design atypique, et le Glyph

Pour ses excellentes performances : Snapdragon 8+ Gen 1

Pour son OS : Nothing OS 2.0 avec le plein de widgets

Le Nothing Phone (2) dans sa version 12 + 256 Go est vendu à 729 euros, mais grâce aux soldes, on le trouve en promotion à seulement 509 euros sur le site AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nothing Phone (2)…. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing Phone (2) au meilleur prix ?

Toujours le même concept, mais plus travaillé

Le Nothing Phone (2) a beau garder le look atypique de son prédécesseur, avec le glyphe et le look transparent, il a bénéficié d’un lifting complet. Les finitions sont plus travaillées, le verre à l’arrière est désormais bombée. Cela donne plus de place aux reflets en tout genre, et il faut bien le dire, à nos yeux, le smartphone n’en est que plus somptueux.

L’écran est toujours plat, avec des bordures plus affinées et une diagonale légèrement plus grande. L’Oled fait une nouvelle fois des merveilles. L’écran en FHD offre des couleurs naturelles, une finesse d’affichage très correcte et une luminosité maitrisée. Il est amplement suffisant pour profiter de vos contenus. Il profite aussi d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui apporte une navigation fluide et agréable dans l’interface. S’agissant d’une dalle LTPO, le taux peut descendre jusqu’à 10 Hz.

Une puce un cran au-dessus

Sur son deuxième téléphone, Nothing a vu les choses en grand en proposant la puce Snapdragon 8+ Gen 1, un processeur plus puissant que le premier du nom. L’appareil assure de meilleures performances, que ce soit pour la rapidité d’exécution ou pour lancer les jeux 3D. Il est d’ailleurs un excellent compagnon pour les aficionados des jeux mobile, il fera tout tourner sans souci et sans chauffe. Concernant l’OS, Nothing OS (version 2.0) basé sur Android 13 ressemble beaucoup à la Pixel Experience avec des animations fluides et mise sur la présence de très nombreux widgets.

Pour tenir la cadence, le Phone (2) possède une batterie de 4700 mAh, capable de faire tenir le téléphone une journée d’utilisation, mais difficile d’embrayer sur une deuxième journée complète. Quant à la recharge, il est compatible avec une charge de 45 W, mais le smartphone n’est pas fourni avec un chargeur dans sa boîte. Quant à la photo, ce n’est pas le meilleur photophone de sa catégorie, mais il s’en sort haut la main avec une belle gestion des couleurs, un piqué satisfaisant, un mode portrait sympa et un mode nuit bon. On regrette juste une gestion du HDR un peu hasardeuse et l’absence de téléobjectif.



Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Nothing Phone (2).

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2024 ?

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.