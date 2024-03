Honor Magic V2 : le plus beau smartphone pliant est déjà 600 € moins cher, une enceinte Marshall est aussi offerte

Le Honor Magic V2 a fait son apparition sur le marché français, il s'agit d'un smartphone pliant qui compte bien faire de l'ombre aux concurrents déjà bien en place, notamment grâce à son design ultra-fin. Si ce modèle vous fait envie, vous serez ravis d'apprendre qu'il est proposé 600 euros de réduction sur le site officiel, avec un beau cadeau en plus de tout ça.

Samsung s’est fortement imposé sur le marché des smartphones pliants, avec ses Galaxy Z Flip et Z Fold. La marque a tout même de sérieux rivaux, comme le OnePlus Open, qui nous a convaincu au point de lui attribuer la note de 9/10. Et voilà que le marché français voit apparaître un nouveau concurrent, qui n’est autre que le Honor Magic V2. Avec ce smartphone, la marque a fait un pari : celui de proposer le smartphone pliant le plus fin jamais conçu.

Où acheter le Honor Magic V2 ?

Le Honor Magic V2 est proposé depuis sa sortie à 1 999,90 euros, mais aujourd’hui, on le trouve à 1 399 euros sur le site officiel du fabricant grâce au code promo AV2FANS. De plus, une enceinte Marshall Stanmore III est offerte, d’une valeur de 399 euros.



Un smartphone pliant qui se vante d’être le plus fin du marché

Le constructeur Honor n’en est pas à son premier appareil pliable. Avec le Magic V2, Honor revoit le design et mise sur la légèreté et la finesse. La marque le présente d’ailleurs comme « le smartphone pliant le plus fin du monde », et avec seulement 213 g sur la balance et une épaisseur de 9,9 mm en position pliée, il peut clairement s’en vanter. Une fois dépliée, il est très fin : 4,7 mm seulement.

Si cette finesse peu laisser entendre une batterie moins importante, on a tout de même droit à une capacité de 5 000 mAh. D’après la marque, le téléphone est capable de tenir une journée d’utilisation. Tout déprendra de votre usage, en mode grand écran, ou replié. D’ailleurs, en parlant d’écrans, on a une dalle pliable Oled LTPO de 7,92 pouces, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, une définition de 2344 par 2156 pixels ainsi qu’une luminosité maximale de 1600 cd/m². Quant à l’écran externe, c’est une dalle Oled rafraîchi à 120 Hz, avec une définition de 2376 par 1060 pixels et une luminosité maximale de 2500 cd/m².

Des performances de hautes volées

Dans ses entrailles, le Magic V2 peut compter sur le Snapdragon 8 Gen 2, soit la même puce que l’on trouve dans les Samsung Galaxy Z Fold 5 et OnePlus Open, bien que depuis, le Snapdragon 8 Gen 3 a été lancé. Épaulé par 16 Go de RAM, le téléphone ne flanchera pas. Que ce soit le multitâche avec des applications lancées en même temps, ou les jeux 3D, l’ensemble reste fluide et réactif.

Et si avec toutes ces tâches, l’appareil venait à manquer de batterie, vous pourrez compter sur une puissance maximale de 66 W. Autrement, il est livré sous Android 13 avec MagicOS, mais il est très probable qu’il soit prochainement mis à jour vers Android 14. Enfin, la partie photo n’est pas non plus mise de côté. On a un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 20 Mpx.

