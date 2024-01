L’Apple AirTag en promotion chez Amazon est le deal des soldes d’hiver à ne pas manquer

Avec l'AirTag, Apple n'a pas réellement innové sur le marché des porte-clés connectés mais il nous sert tout de même l'une des meilleures balises qui soient grâce à l'association avec l'écosystème Apple. Durant les soldes d'hiver, l'Apple AirTag est en promotion chez Amazon à 29,99 euros au lieu de 39 euros et sachez que les lots de plusieurs exemplaires sont eux aussi en réduction.

Malgré les apparences, l’AirTag d’Apple est un accessoire très pratique, et plus particulièrement pour les personnes étourdies ou les propriétaires d’animaux de compagnie. Cette balise Bluetooth permet de retrouver tout objet auquel elle est fixée et est simple à utiliser grâce à son intégration dans l’écosystème d’Apple. Aujourd’hui, il s’agit de l’une des meilleures références. Pendant les soldes d’hiver, l’Apple AirTag seul est en promotion à -23 % chez Amazon, le lot de 4 est également à prix réduit.

L’Apple AirTag en bref

Une balise Bluetooth discrète et simple à configurer

Une portée Bluetooth de 100 mètres, mais localisable au-delà

Étanche IP67 et autonomie d’une année

Doté d’un système anti-tracking !

Au lieu de 39 euros habituellement, l’Apple AirTag est maintenant disponible en promotion à 29,99 euros chez Amazon. Le lot de 4 est également en promotion à 97,99 euros au lieu de 129 euros chez le même marchand.

Une balise pour retrouver ses objets, et pas une personne !

Les AirTag sont reconnaissables à leur forme de petite pastille avec une face en acier inoxydable et un revers blanc et lisse, il est possible de personnaliser ces balises à l’achat en faisant graver son nom ou un emoji. Selon l’utilisation prévue, il peut être nécessaire d’acheter un accessoire auquel l’AirTag peut s’accrocher en boutique Apple (comme un porte-clé ou un mousqueton). À l’intérieur, on retrouve une puce U1 qui lui permet de se connecter en Bluetooth Low Energy et en UBW à un iPhone ou un iPad dans une portée de 100 mètres. Nous avons aussi un accéléromètre pour peaufiner la géolocalisation et un haut-parleur pour le faire sonner à partir de son smartphone.

Il y a quelques mois, les AirTags faisaient l’actualité dans plusieurs affaires de stalking et de harcèlement, mais il faut savoir que ces balises sont justement dotées d’un dispositif anti-tracking pour protéger la vie privée de chacun. Si une personne mal intentionnée glisse un AirTag dans les affaires d’une autre, la balise émet un signal pour se faire remarquer, sonore ou sous forme de notifications et de messages envoyés à l’iPhone de la personne stalkée. En cas de dépôt de plainte, les forces de l’ordre peuvent prendre connaissance du numéro de série de l’AirTag et ainsi remonter au propriétaire.

La plus grande force de l’AirTag : l’écosystème Apple

Pour utiliser l’AirTag, il faut un appareil Apple avec au moins iOS 14.5 ou iPadOS 14.5, ses identifiants Apple ID, activer la double authentification et utiliser un iCloud. On peut également utiliser l’Apple AirTag avec un appareil Android doté de l’application Find My mais l’expérience a moins d’intérêt. Le mieux reste d’utiliser cette balise Bluetooth avec un appareil Apple pour avoir accès à la fonction Precision Finding et à son interface en réalité augmentée.

Si l’AirTag est en dehors de la portée de localisation Bluetooth de 100 mètres, il est possible de recourir à la force de frappe de la communauté d’utilisateurs Apple qui forment un maillage anonymisé. Les centaines de millions d’iPhone et d’iPad en circulation dans le monde forment un genre de réseau-relais capable de détecter l’AirTag perdu lorsqu’un de ces appareils passe à proximité. Quand cela arrive, une notification est envoyée à l’iPhone du propriétaire avec les données de localisation.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple AirTag.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.