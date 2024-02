139 €, c’est le prix de ce mini-vidéoprojecteur Wanbo soldé pour encore quelques heures

Envie de transformer son salon en salle de cinéma ? Les vidéoprojecteurs représentent une excellente solution, mais les meilleurs modèles sont souvent encombrants et coûteux. On peut alors se tourner vers les picoprojecteurs, plus compacts et abordables, comme le Wanbo T2 Max. En ces derniers jours des soldes d'hiver, ce dernier voit son prix chuter à 139 euros.

Certains cinéphiles apprécient mieux les vidéoprojecteurs aux TV 4K haut de gamme, en partie parce que ces appareils sont moins encombrants qu’un écran plat et qu’ils sont capables d’offrir une surface d’affichage beaucoup plus grande. Certains de ces picoprojecteurs (vidéoprojecteurs compacts) sont même si petits que l’on a aucun mal à les transporter avec soi en vacances. C’est le cas du Wanbo T2 Max qui voit son prix chuter sous les 140 euros chez Geekbuying alors que les soldes d’hiver approchent de leur fin.

Le Wanbo T2 Max en résumé

Un vidéoprojecteur qui tient dans la main

Un affichage en Full HD jusqu’à 120 pouces

L’expérience Android TV

Proposé habituellement dans les 200 euros, le Wanbo T2 Max est maintenant disponible en promotion à 139 euros chez Geekbuying grâce à une réduction et au code promo NNNFRTMNL.

Un mini-projecteur pour un grand affichage

Le premier détail qui frappe chez ce Wanbo T2 Max, c’est bien évidemment sa petite taille. Même à côté d’autres picoprojecteurs, celui-ci apparaît comme étant particulièrement compact. Tout « Max » qu’il est, il est tout d’abord « mini ». Il mesure plus précisément 15,6 cm de hauteur, 14,6 cm de profondeur et 11,3 cm de largeur pour un poids de seulement 900 grammes. En clair, il se laisse aisément porter à une main ou ranger dans un sac de voyage pour l’emmener avec soi en vacances.

Le Wanbo T2 Max est capable de projeter une image en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur une surface maximale de 120 pouces, ce qui correspond à une diagonale de 3 mètres. Depuis une récente actualisation, le Wanbo T2 Max est passé d’une ampoule LED de 250 ANSI à une autre de 450 ANSI. En termes de luminosité, ses performances se rapprochent de celles du Xiaomi Mi Smart Projector 2. Enfin, l’image est compatible avec le format HDR10 afin d’obtenir un rendu plus contrasté et détaillé.

Android TV au programme, mais…

Côté interface, on retrouve Android TV. Cela aurait pu être une bonne nouvelle, mais non… Cette version d’Android TV n’est pas optimisée pour cet usage et elle n’est surtout plus d’actualité. Nous vous recommandons fortement d’utiliser ce picoprojecteur avec une clé HDMI, telle que le Google Chromecast avec Google TV. Pour celles et ceux qui veulent absolument profiter d’une expérience Android TV, il y a le Nokia Streaming Stick 800 ou le Xiaomi Mi TV Stick.

À l’instar des autres picoprojecteurs, le Wanbo T2 Max offre des prestations sonores loin d’être mémorables, et c’est d’autant plus vrai pour ce modèle qui est encore plus limité physiquement. Le rendu des deux haut-parleurs de 3 W RMS chacun peut même être parasité par le bruit de la ventilation qui se fait bien entendre. Il est toutefois possible de la connecter à une enceinte ou un casque en filaire ou en sans-fil afin de ne pas être gêné. Enfin, le constructeur annonce une autonomie de 8 heures pour sa batterie de 20 000 mAh.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces quatre semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.