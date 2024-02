Amazon dégaine un kit de surveillance pas cher juste avant la fin des soldes

Les soldes se termineront demain, et pourtant Amazon lance une ultime offre : ce kit de surveillance contenant une caméra et une sonnette pour seulement 69 euros, au lieu de 159 euros.

Amazon pourrait bien vous aider à franchir le pas sur une installation de surveillance pour votre domicile. Le géant américain propose sa Blink Outdoor, une caméra extérieure qui alerte en cas de mouvement et filme en 1080p, mais aussi la Video Doorbell. Une sonnette, qui va presque jouer le même rôle, mais en surveillant principalement le pas de votre porte et vous permet d’interagir avec votre interlocuteur. Ensemble, ces deux appareils assurent un peu plus de sérénité et profitent de 56 % de remise durant les soldes.

Que propose ce pack Amazon Blink ?

Une caméra extérieure qui filme en 1080p

Équipée d’une vision nocturne et détection des mouvements

Avec en plus, une sonnette pratique

D’abord proposé à 169,98 euros, puis à 159,98 euros, le pack contenant une Blink Outdoor, une Blink Video Doorbell et Sync Module est maintenant disponible à seulement 69,99 euros sur Amazon.

Pour surveiller votre domicile

Comme son nom l’indique, la Blink Outdoor est une caméra de surveillance dédiée pour l’extérieur. Elle ne craint pas les intempéries et peut fonctionner jusqu’à deux ans grâce à deux piles AA (incluses). C’est une bonne chose, vous n’aurez pas besoin de la recharger régulièrement. Une fois installée, la caméra est capable de filmer en HD (1080p) et dispose d’une vision nocturne infrarouge pour ne manquer aucun détail à la nuit tombée, mais seulement en 720p. Un système audio bidirectionnel est intégré pour pouvoir entendre et parler avec les personnes qui toqueraient à votre porte, de même que la détection de mouvements.

Avec l’application Blink Home, vous allez pouvoir recevoir des notifications, quand par exemple un mouvement est détecté. Pour éviter les fausses alertes et de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, il sera possible de créer des « zones de détection ». C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. Et, pour stocker les vidéos, le Sync Module 2 est inclus dans ce pack et va sauvegarder les vidéos enregistrées localement, et à l’aide d’une clé USB être consulté ou télécharger. Aucuns frais mensuels ne s’appliquent.

Même le pas de votre porte

La sonnette connectée d’Amazon est aussi présente dans ce pack. La Blink Video Doorbell se connecte au Wi-Fi. On peut évidemment la relier en filaire à son carillon intérieur, pour l’utiliser comme une sonnette classique. Elle fait aussi office de caméra de surveillance et à chaque détection de mouvement, une notification dans l’application Blink nous alerte afin de voir qui sonne à sa porte, le tout en 1080p, et même de nuit. Elle sera donc parfaite pour surveiller le devant de votre domicile, pendant que la caméra Blink Outdoor, filme un autre recoin de votre habitation.

Pour fonctionner, elle est alimentée par deux piles AA (fournies) et assure jusqu’à deux ans d’autonomie. Certifié IP54 pour résister aux intempéries, elle fonctionne avec Alexa, ce qui permet d’être notifié sur les appareils Alexa ou d’avoir la vidéo en direct sur un écran Echo Show par exemple.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Blink Video Doorbell.

