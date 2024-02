Pour la fin des soldes, la Ninebot F2 Plus avec 55 km d’autonomie est à -20 %

Segway-Ninebot s'impose depuis un moment comme l'un des leaders du marché des trottinettes électriques et la récente gamme des trottinettes électriques F2 n'a fait que confirmer cette position. Connectée, bien finie, puissante et endurante, la F2 Plus a tout pour plaire, y compris son prix pendant les soldes. Chez Cdiscount, il est possible de la retrouver pour 474,01 euros au lieu de son prix de départ de 599 euros.

L’année dernière, Segway-Ninebot présentait sa nouvelle gamme de trottinettes électriques, les F2. Cette gamme est déclinée en trois modèles parmi lesquels nous retrouvons la F2 Plus qui est actuellement en promotion en cette fin des soldes d’hiver. Avec sa puissance de 800 W est son autonomie annoncée de 55 km, elle est aussi pratique pour les trajets quotidiens entre le domicile et le travail que pour les longues balades urbaines le week-end. Chez Cdiscount, la Ninebot F2 Plus se négocie avec une réduction de 20 %.

La Ninebot KickScooter F2 Plus en quelques mots

Une trottinette bien finie et axée sécurité

Une puissance maximale de 800 W

Une autonomie annoncée de 55 km

Au lieu de 599 euros habituellement, la Ninebot KickScooter F2 Plus est maintenant disponible en promotion à 474,01 euros chez Cdiscount. Elle est également disponible à 529,99 euros chez la Fnac.

Une trottinette légère avec des clignotants

Cela fait un moment que Segway-Ninebot délivre des trottinettes électriques bien finies et la F2 Plus en fait partie bien qu’elle soit un peu plus lourde que ses concurrentes avec un poids de 17,5 kg. Le guidon large offre une meilleure stabilité pendant la conduite, à l’instar de son plateau aussi large que confortable. La robustesse et la sécurité n’ont pas été négligées lors de sa conception. La F2 Plus se targue d’une étanchéité IPX5, de pneus tubeless de 10 pouces autocicatrisants, de freins à disque et électronique et de clignotants logés dans le guidon.

Cette trottinette électrique embarque également un écran de bord affichant les informations relatives à la conduite ainsi que des fonctions connectées. Elle peut être utilisée avec l’application de Segway-Ninebot qui permet d’alterner entre les différents modes de conduite, d’allumer ou d’éteindre l’éclairage ou de la démarrer à distance. La gamme de F2 profite également de l’intégration de Find My d’Apple, ce qui permet de la géolocaliser si l’on a oublié où elle a été garée, ou si elle a été volée.

Grande puissance et grande autonomie

Une chose est certaine avec la Ninebot KickScooter F2 Plus : elle ne manque pas de puissance. Son moteur brushless délivre une puissance maximale de 800 W, non seulement c’est suffisant pour atteindre la limite de 25 km/h encadrée par la législation, mais ça l’est également pour aborder les pentes de 20 % sans perte de vitesse. Pour ce qui est des modes de conduite, on retrouve les traditionnels modes Éco, Conduite et Sport ainsi que des modes Marche et Parc afin de rouler tranquillement dans les espaces fréquentés par les piétons.

Pour ce qui est de l’autonomie, la Ninebot KickScooter F2 Plus s’appuie sur une batterie de 460 Wh lui permettant de rouler sur une distance maximale de 55 km selon le constructeur chinois. Cette distance est atteignable, mais il faut retenir que cette donnée dépend de nombreux facteurs extérieurs tels que l’humidité, le poids du conducteur, le mode de conduite privilégié ou encore l’inclinaison des pentes. Il faut toutefois prévoir toute une nuit en ce qui concerne la recharge puisque 8 heures sont nécessaires à la batterie pour récupérer toute son énergie.

