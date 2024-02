Huawei Watch GT 3 Pro : cette belle montre connectée sportive s’allège de 139 €

Avec son design léché et ses nombreuses fonctionnalités sport et santé, la montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro parvient à combiner élégance et efficacité. Son autre atout, c'est son prix actuel qui n'est plus aussi élevé qu'au lancement : sur Amazon, on peut en effet la trouver à 230 euros au lieu de 369 euros.

Lancée il y a bientôt deux ans, la Huawei Watch GT 3 Pro est une montre connectée autant appréciée pour son design soigné et premium que pour ses fonctionnalités avancées côté sport et santé. Un modèle avec de nombreux atouts, que l’on peut actuellement trouver à moins de 300 euros grâce à une promotion.

Les points forts de la Huawei Watch GT 3 Pro

Un design luxueux

Un bel écran Amoled de 1,43 pouce

Des capteurs précis

Initialement proposée à 369 euros, la Huawei Watch GT 3 Pro (46 mm) est désormais affichée à 230 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Huawei Watch GT 3 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Huawei Watch GT 3 Pro au meilleur prix ?

Une montre élégante qui en jette

La Huawei Watch GT 3 Pro s’est d’abord fait remarquer avec son design. La marque a en effet misé sur des matériaux nobles, comme le titane pour le boîtier et le saphir pour le verre. On a donc droit à une montre connectée particulièrement soignée, qui donne l’impression de porter un bijou élégant au poignet.

L’écran n’est pas en reste avec sa diagonale de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) et sa technologie Amoled. Une dalle qui promet une belle luminosité et de beaux contrastes, ce qui facilitera grandement la lecture des informations. Le mode Always-On est aussi de la partie. Côté interface, la montre tourne sous HarmonyOS 2, le logiciel maison de Huawei. Si cette interface est facile à prendre en main, elle manque malheureusement de logique et reste pauvre en applications tierces. Dommage.

Un modèle idéal pour les sportifs

Côté santé, la Huawei Watch GT 3 Pro est dotée de différents capteurs (accéléromètre, thermomètre, cardiofréquencemètre…) qui permettent de garder un œil sur sa santé au quotidien. Le suivi du sommeil, la mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang (SpO2), l’estimation du niveau de stress ou encore la mesure de la température sont aussi disponibles. On regrette toutefois l’absence d’analyse des mesures de la part de Huawei.

Côté sport, la montre met à disposition une centaine de types d’entraînement. C’est d’ailleurs le mode « course à pied » qui nous a particulièrement marqués au cours de notre essai, puisque la montre offrait des éléments plus proches d’une montre de sport qu’une basique montre connectée, comme par exemple des alertes de zones de fréquence cardiaque, le temps de récupération ou encore l’estimation de la VO2 max. Enfin, l’autonomie est un autre point fort de la GT 3 Pro : avec l’Always-On et le SpO2 activés, de même que le GPS, la montre a été capable de tenir durant 5 jours et 21 heures lors de notre test. Concernant la recharge, qui peut se faire via un chargeur induction, vous pourrez gagner 19 points de batterie en seulement 10 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT 3 Pro.

Si vous souhaitez comparer la Huawei Watch GT 3 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.