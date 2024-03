Plus de 100 € de réduction pour la Huawei Watch GT 3, une montre connectée premium que votre poignet va adorer

Pour une première montre connectée, la Huawei Watch GT 3 est une bonne candidate. En ce moment, elle coûte seulement 143,99 euros grâce à un code promo valable sur le site de la marque, contre 249 euros habituellement.

Avec son design attrayant, des fonctions bien pensées et une bonne autonomie, la Watch GT 3 de Huawei est un bon allié au quotidien. Loin d’être sans défaut, elle reste une bonne montre pour qui souhaite s’essayer à ce type d’appareil. Mieux encore, la version Classic perd plus de 100 euros de son prix de lancement.

Les atouts de la Huawei Watch GT 3 Classic

Une montre soignée

Un bon suivi du GPS et un suivi santé poussé

Une autonomie rassurante

Au départ à 249,99 euros, la Huawei Watch GT 3 Classic (42 mm) s’affiche désormais à 159,99 euros, mais en appliquant le code A10NEW, la montre passe à 143,99 euros seulement sur le site de la marque. La version Active (46 mm) profite de la même offre et s’affiche au même prix.

Un design minimaliste pour ressembler à une montre horlogère

La Huawei Watch GT 3 Classic est une montre connectée qui convient aux petits poignets, contrairement à la version Active qui se montre assez imposante avec ses 46 mm de diamètre. Plus petit, le modèle Classic mise sur un aspect plus minimaliste et élégant. Une fois sur votre poignée, cette montre est un véritable bijou et sera très agréable à porter grâce à son poids de seulement 35 g.

Elle offre un format circulaire avec un bel écran Amoled de 1,32 pouce (466 × 466 pixels), aux bordures fines pour se fondre dans le boîtier en acier inoxydable. Dans les menus, on retrouve HarmonyOS qui permet d’installer directement les applications depuis la montre, mais qui en manque cruellement.

Idéale pour suivre votre activité physique et les données de votre santé

La tocante de Huawei est évidemment dotée de nombreux capteurs. Le capteur de fréquence cardiaque est d’ailleurs renouvelé pour une mesure plus précise et une marge d’erreur de moins de 7 %. Elle est aussi capable de mesurer la saturation d’oxygène dans le sang, et intègre un GPS dont la géolocalisation est à la fois rapide et fiable. Pratique pour les entraînements. Côté sport, on a le droit à une centaine de programmes d’entraînement, dont la natation, puisque la montre est étanche jusqu’à 5 ATM.

Pour finir, côté autonomie, elle ne démérite pas, car le constructeur annonce jusqu’à 7 jours d’utilisation pour la version 42 mm — 4 jours en mode intensif. Si la version 46 mm est capable de tenir plus longtemps, le plus petit modèle propose un très bon score en comparaison d’une Apple Watch, par exemple. Notez toutefois que l’autonomie est réduite de moitié si la fonctionnalité Always-On Display est constamment activée.

N’hésitez pas à lire notre test sur la Huawei Watch GT 3 pour plus de détails.

Afin de comparer la Huawei Watch GT 3 Active avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment !

