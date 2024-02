Roborock Q5 Pro : ce robot aspirateur d’entrée de gamme efficace chute sous les 290 €

Avec son double rouleau-brosse, ses excellentes performances d’aspiration et sa navigation précise, le Roborock Q5 Pro cumule les atouts. Ce robot aspirateur efficace et surtout abordable est encore moins cher que d'habitude en ce moment : sur Amazon, on peut le trouver à 289 euros au lieu de 349 euros.

Si la très grande majorité des robots aspirateurs que nous recommandons sont assez onéreux, il existe heureusement d’autres modèles bien plus accessibles qui s’en sortent très bien, malgré quelques petites concessions. Le Roborock Q5 Pro, lancé tout récemment aux côtés du Q8 Max, est un bon exemple : cette référence promet d’excellentes performances d’aspiration, tout en étant affichée à un prix plus que contenu. En ce moment, il a même droit à une réduction de 17 % qui le rend encore plus recommandable.

Les points forts du Roborock Q5 Pro

Une aspiration excellente

Une cartographie et une navigation précises

Un prix abordable

Initialement affiché à 349 euros, le Roborock Q5 Pro est désormais proposé à 289 euros sur Amazon.

Un robot sobre qui navigue intelligemment

Avec sa robe noire, le Roborock Q5 Pro présente un design plutôt sobre. Ses finitions sont plutôt soignées, d’autant que la marque a utilisé des matériaux robustes et durables, même si on trouve aussi du plastique moins qualitatif sur le haut du robot. Ce dernier a surtout l’avantage de faire à peine 10 cm de hauteur, ce qui lui permet de circuler sous la plupart des meubles.

Avant de débuter sa mission principale, le Roborock Q5 Pro circulera dans votre domicile pour le cartographier automatiquement. Et il le fera correctement, puisqu’il parvient notamment à bien délimiter les pièces. Sur l’application, il est possible de sauvegarder jusqu’à quatre cartes, que l’on peut personnaliser en ajoutant des murs virtuels. En revanche, impossible de créer des zones interdites, ce qui aurait pu être bien utile pour éviter que le robot ne passe avec sa serpillère sur des endroits où se trouvent des tapis… Autre limite du Roborock Q5 Pro : l’absence de détection d’obstacle. Veillez donc à ne pas laisser traîner de petits objets par terre, qu’il pourrait traîner sur son passage.

Une aspiration irréprochable

Avec sa puissance d’aspiration de 5 500 Pa et son double rouleau-brosse DuoRoller, le Roborock Q5 Pro promet d’excellentes performances d’aspiration. Il parviendra à retirer la poussière et la saleté de vos sols de manière bien plus efficace que d’autres robots n’étant équipés que d’un rouleau-brosse simple, d’ailleurs. Il s’en sort aussi bien sur les sols durs que sur les tapis, qu’il arrive à identifier pour booster sa puissance d’aspiration automatiquement. Le DuoRoller lui permet même d’atteindre la saleté logée dans les joints ou dans les poils d’une moquette épaisse, c’est dire.

L’aspiration peut aussi être complétée par un nettoyage humide au moyen d’une serpillère intégrée. Toutefois, on a jugé ce nettoyage moins intéressant : le robot ne permet par exemple pas d’ajuster le niveau d’eau sur l’application, en plus de l’impossibilité de définir des zones à ne pas nettoyer lorsque le module est enclenché. Le réservoir de 180 ml est de son côté un peu juste, surtout si vous avez un grand espace à nettoyer. Enfin, côté autonomie, sa batterie de 5 200 mAh lui permet d’aspirer durant quatre heures en mode silencieux. C’est donc assez pour couvrir une surface allant jusqu’à 350 m². S’il tombe en rade en pleine action, il pourra aller se recharger et reprendre sa tâche ensuite.

