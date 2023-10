Roborock S7 Max Ultra : un robot aspirateur noté 9/10 et 370 € moins cher pour le Prime Day

Plus accessible que l'ultra haut de gamme, le Roborock S7 Max Ultra est un aspirateur robot capable de laver les sols, tout en naviguant efficacement dans le domicile. Un appareil complet lancé à un prix plutôt intéressant pour une telle fiche technique, et qui est, pendant le Prime Day d'Amazon, encore moins cher : il est en effet proposé à 929 euros au lieu de 1 200 euros.

Après avoir lancé ses modèles S7 MaxV Ultra (1 490 euros) et S8 Pro Ultra (1 500 euros), Roborock a choisi de concevoir un aspirateur robot hybride et moins onéreux : le S7 Max Ultra, lancé à 1 200 euros. Malgré un tarif moins élevé, cette référence bénéficie de certaines innovations du S8 Pro Ultra, comme la détection d’obstacle infrarouge ou le séchage à air chaud, tout en proposant d’excellentes performances de nettoyage et une navigation efficace. Un produit complet que l’on a très bien noté au cours de notre test, et qui a en plus l’avantage d’être encore moins cher en ce moment à l’occasion des Jours Flash d’Amazon. Son prix baisse de près de 400 euros aujourd’hui.

Les points forts du Roborock S7 Max Ultra

De très bonnes performances de nettoyage

Une navigation précise dans le domicile

Une serpillère relevable intégrée

Lancé au prix de 1 200 euros, le Roborock S7 Max Ultra est désormais proposé à 929 euros sur Amazon.

Une base pas du tout discrète, mais efficace

Les aspirateurs robots capables de laver les sols en plus de les aspirer s’accompagnent très souvent de bases plutôt volumineuses, puisqu’elles doivent notamment embarquer des réservoirs d’eau. La station du Roborock S7 Max Ultra en est un bon exemple : avec ses mensurations de 422 x 504 x 420 mm, elle n’est clairement pas la plus discrète sur le marché, et elle prendra une place conséquente dans une pièce. Pour autant, cette base, qui comporte deux réservoirs d’eau de 2,5 L et 3 L, se montre très efficace et simple à utiliser. Elle intègre par ailleurs une brosse de nettoyage de la serpillière, qui peut d’ailleurs être séchée avec de l’air chaud pour éliminer l’humidité et éviter les mauvaises odeurs.

Une application efficace et un nettoyage excellent

Le Roborock S7 Max Ultra va évidemment de pair avec l’application de la marque, sur laquelle on peut notamment retrouver une carte précise du logement qui aura été créée par le robot après avoir exploré les lieux. Pour chaque pièce, il est possible de définir des préférences de nettoyage (puissance d’inspiration, intensité…) et même de placer des meubles pour que le robot sache les repérer plus rapidement. L’application permet également de définir un planning de nettoyage ou les heures de chargement du robot pour profiter des heures creuses. Les assistants Google et Alexa sont aussi de la partie pour ordonner rapidement au robot d’assurer sa mission.

Concernant ses performances de nettoyage, elles sont tout simplement excellentes. Doté d’une puissance d’aspiration de 5 500 Pa, l’aspirateur ne fait qu’une bouchée des poussières et autres saletés et fait même des merveilles sur les sols durs. Sur tapis, le S7 Max Ultra s’en sort par ailleurs très bien grâce à sa brosse en silicone, même s’il aura un peu plus de mal sur les tapis épais. Pour ce qui est du nettoyage humide, le Roborock S7 Max Ultra dispose d’un module de vibration permettant de bien récurer les sols. La navigation est très bien gérée par le robot, mais il aura un peu de mal à éviter les petits obstacles par terre. Enfin, côté autonomie, le robot peut nettoyer une surface de 50 m² en une heure sans vider toute la batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S7 Max Ultra.

