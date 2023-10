iRobot Roomba J7 + : cet excellent robot aspirateur premium est à -40 % durant le Prime Day

C'est grâce aux événements comme le Prime Day que l'on peut faire de bonnes affaires sur des produits au prix très élevés. En ce moment, l'iRobot Roomba J7+ voit son prix s'adoucir en passant de 999 euros à 599 euros.

Le Roomba J7 Plus fait partie des aspirateurs robots de la marque iRobot. Avec sa base, vous n’aurez pas besoin de vider le bac régulièrement. Ce modèle veut simplifier votre quotidien, et s’adapte à vos habitudes et à vos besoins pour que vous n’ayez plus à avoir à « préparer » votre domicile pour son passage. Une offre très alléchante tombe à pic : pour le Prime Day, ce dernier coûte 400 euros de moins.

Les points positifs de l’iRobot Roomba j7+

Une bonne puissance d’aspiration

Excellente détection des obstacles

Capable de cartographier son environnement

L’aspirateur robot Roomba j7+ (j7556) d’iRobot est vendu à 999 euros, mais grâce aux jours flash Prime d’Amazon, il revient à 599 euros.

Un aspirateur robot efficace qui se faufile facilement

Le iRobot Roomba J7 Plus opte pour un design des plus classiques avec son format entièrement rond. Néanmoins, la marque a fait un bon travail au niveau des finitions avec notamment une robe noir mat qui donne un peu plus de cachet à un appareil pas forcément fait pour être joli. On apprécie surtout sa petite taille qui lui permet de se faufiler assez efficacement entre les meubles, mais aussi sa hauteur qui se limite à un peu plus de 8,6 centimètres.

Tout comme les autres aspirateurs robot de la marque, le J7 + est un très bon élève. Il est capable d’aspirer la majorité des débris et des poussières présents sur le sol grâce à la brosse rotative. Selon le mode d’aspiration choisi, le robot aspirateur se montre très efficace et vient à bout de toutes les saletés sur les sols durs. Sur les tapis et moquettes épaisses, le robot perd en efficacité et lui demandera un peu plus de temps pour éliminer les saletés.

Plus intelligent et autonome

iRobot met davantage l’accent sur l’intelligence sur ce modèle. Il est capable de s’adapter aux habitudes et aux besoins de l’utilisateur. Pour ce faire, il se compose d’une caméra capable de détecter les obstacles qui se dressent face à lui. Lors de notre test, le J7 + a prouvé son efficacité : les câbles que l’on a laissés traîner ont été détectés, et le robot a pris soin de les éviter et de nous prévenir. Car oui, en cas de détection, l’application nous demandera de vérifier la session de nettoyage durant laquelle sont remontées toutes les détections, photo à l’appui.

À ce propos, après avoir cartographié votre logement, l’application sera votre meilleur allié. Vous allez pouvoir ajouter des zones de nettoyage au sein de la carte (autour d’une table à manger par exemple) ainsi que des zones interdites pour empêcher le j7+ d’aller y faire un tour. Il retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Quant à l’autonomie, elle est plutôt confortable : environ 1 h 45. Cela suffit pour nettoyer une surface de 100 à 150 m² en une seule session, selon l’organisation des pièces et la quantité d’obstacles. Il faudra ensuite compter 2 à 3 heures pour recharger entièrement les batteries du Roomba.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

