En promo, la veste Decathlon Btwin 540 devient un must have pour celles et ceux qui ont un VAE

Si vous voulez éviter d'être trempé durant vos trajets à vélo, il est important de bien s'équiper et d'opter pour une veste imperméable. D'ailleurs, en ce moment, la veste Decathlon Btwin 540 est moins chère : 70 euros au lieu de 80 euros.

Decathlon multiplie les références côté vélos électriques, mais la firme française pense aussi aux accessoires qui sont indispensables pour rouler dans de bonnes conditions. C’est le cas de sa veste de pluie pour vélo, la Btwin 540, qui est imperméable et assure une bonne visibilité auprès des automobilistes. Si vous souhaitez en faire l’acquisition, sachez qu’en ce moment, elle coûte 10 euros de moins.

La veste Decathlon Btwin 540, c’est quoi ?

Une jolie veste agréable à porter

Imperméable avec des bandes réfléchissantes pour rester visible

Des poches latérales et sous les bras très pratique

Proposée au départ à 80 euros, la veste Decathlon Btwin 540 se trouve en promotion à 70 euros sur le site officiel. Elle est disponible en deux coloris : noir et vert foncé grisé.

Pourquoi cette veste Decathlon est un must-have ?

Si vous possédez un vélo électrique, ou même une trottinette électrique, vous avez déjà dû être confrontés à la pluie. C’est toujours désagréable de finir trempé, c’est pourquoi certaines marques proposent des vestes très efficaces pour palier à ce désagrément. C’est le cas de Decathlon, avec sa veste Btwin 540. Cette veste Decathlon parvient à avoir son petit style, tout en faisant dans la sobriété. La marque arrive à rendre un produit facile à porter, même en dehors d’un vélo. Elle est bien pensée, en plus des poches latérales zippées, on trouve des ouvertures placées sous les aisselles permettent de les aérer en cas de coup de chaud.

Elle rappelle son intérêt avec les bandes réfléchissantes qui sont placées tout autour de la taille, mais aussi des poignets et de la capuche. L’idée est d’être vu à la fois par les personnes devant et derrière vous une fois la nuit tombée. Imperméable, elle est aussi pratique pour vous protéger au mieux des intempéries durant vos déplacements. Durant notre test, nous avons à la fois roulé sous une pluie fine durant environ 20 minutes, et une pluie plus intense a pied, durant une dizaine de minutes sans que la moindre goutte traverse le vêtement.

Découvrez plus de détails à travers notre test de la veste Decathlon Btwin 540.

Afin d’en savoir plus sur les différents accessoires existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs accessoires vélo pour plus de sécurité en ville.

