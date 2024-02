Le meilleur rapport sécurité-prix pour un VPN, il est en ce moment chez Cyberghost grâce à cette offre

Déjà reconnu pour son très bon rapport qualité-prix, l'abonnement à Cyberghost VPN devient encore moins cher : 2 ans + 4 mois offerts pour seulement 2,03 euros par mois.

Dans le monde des VPN , Cyberghost est très souvent cité comme une référence. Il faut dire que cette réputation n’est pas galvaudée tant le service propose des prestations de qualité, notamment grâce à son application, l’une des meilleures du genre. Pendant encore quelques heures, Cyberghost propose une offre très avantageuse de 2 ans + 4 mois gratuits, soit moins de 60 euros sur 2 ans.

Qu’est-ce qu’il faut retenir du VPN chez Cyberghost ?

Débits élevés en téléchargement et en amont

jusqu’à 7 connexions en simultané

Applications complètes avec un tas d’options pratiques

Une suite de sécurité complète pour 1€/mois supplémentaires

En ce moement, Cyberghost VPN propose un abonnement de 2 ans + 4 mois offerts mois pour 56,94 euros, soit seulement 2,03 euros par mois. L’offre est garantie 45 jours et c’est satisfait ou remboursé.

Cyberghost, un VPN complet et sérieux

En France et dans le monde, Le VPN Cyberghost est l’un des plus anciens disponible sur le marché. À ce titre, il dispose d’une expérience ayant séduit nombre d’utilisateurs pour ses fonctions, ses performances et son prix attractif. Cyberghost possède un protocole de sécurité et de cryptage vous permettant de sécuriser votre connexion internet en masquant ou en remplaçant votre adresse IP par un autre emplacement. De cette manière, vous êtes complètement invisible dans votre navigation sur le web, mais vous pouvez aussi en profiter pour avoir accès aux catalogues des services de VOD à l’étranger via le contournement des géoblocages.

À l’heure actuelle, Cyberghost est le service VPN distant du plus grand nombre de serveurs dans le monde, ils sont environ 7 900 répartis dans 91 pays. Les performances sont parmi les meilleures du marché avec des taux de transferts optimaux en fonction de votre utilisation, que ce soit simplement pour votre sécurité, pour le streaming, le jeu en ligne ou le téléchargement de torrent. L’autre utilisation la plus répandue, et Cyberghost le sait bien, est de transférer votre connexion par un serveur américain pour profiter des serveurs US des plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou OCS.

Une application qui n’a plus rien à prouver et des fonctionnalités de sécurité en plus

Tout ceci avec une interface très simple d’utilisation sur votre ordinateur ou votre mobile. Il est même possible d’avoir accès au VPN depuis votre TV sous Android ou votre Fire TV d’Amazon. Vous pouvez également configurer Cyberghost directement sur votre routeur et en faire profiter d’un coup tous vos appareils connectés.

Cyberghost ce n’est pas seulement un VPN puisque la marque a aussi développé sa propre suite de sécurité avec un antivirus et un updater automatique pour vos applications sur Windows. Ceci vient en complément pour un euro supplémentaire par mois en plus du prix de l’abonnement VPN.

Cyberghost profite aussi d’un service Client réactif, mais principalement en anglais. Il met aussi en avant la transparence de ses activités en garantissant la non-conservation de vos données hors celles de l’inscription. Vous pouvez donc naviguer sur le Net sans crainte d’avoir la moindre information pouvant fuiter.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Cyberghost.

