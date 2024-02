Ces élégants écouteurs sans fil Xiaomi façon AirPods ne sont qu’à 24,99 € seulement

Xiaomi conçoit des écouteurs sans fils pas chers de qualité, et les récents Redmi Buds 4 Lite du catalogue de la marque sont encore plus abordables aujourd'hui grâce à cette remise de 38 %, passant ainsi de 39,99 euros à seulement 24,99 euros.

Pour satisfaire les petits budgets, Xiaomi n’est jamais très loin pour proposer des produits au bon rapport qualité-prix. Avec ses Redmi Buds 4 Lite, la marque propose des écouteurs entrée de gamme qui vont à l’essentiel. Loin d’offrir une expérience sonore impressionnante, ils offrent de belles prestations pour leur prix et se trouvent même en réduction sur le site du fabricant.

Que proposent les Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Des écouteurs open-fit ultralégers

De larges transducteurs : 12 mm de diamètre

Une autonomie qui monte jusqu’à 20 heures

Commercialisés à leur sortie à 39,99 euros, les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sont en ce moment remisés à 24,99 euros sur le site de la marque. La promotion est valable pour tous les coloris (blanc, noir et orange).

Des écouteurs légers, avec un design emprunté des AirPods

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Lite optent pour un format à tige et open-fit, sans embouts intra-auriculaires, un peu à la manière des AirPods 3 d’Apple. Cette conception va ravir les personnes réticentes au format intra-auriculaires, et a l’avantage d’offrir un maintien efficace.

Une fois dans vos oreilles, ils sont très confortables à porter, y compris durant une longue session d’écoute (3,9 g chacun). Ils peuvent d’ailleurs être utilisés sans crainte pendant vos sessions de sport, étant certifiés IP54, ils résistent à la transpiration, mais aussi aux éclaboussures et à la poussière. Ils sont suffisamment endurants pour tenir 5 heures, d’après la marque. Quant au boîtier, il offre 20 heures de charge, lequel se recharge via son port USB-C.

Des prestations audio correctes

En l’absence d’isolation passive et d’embouts intra-auriculaires, les Buds 4 Lite font l’impasse sur la réduction de bruit active. Une fonction similaire est tout même présente pendant vos appels, afin de se faire clairement entendre par votre interlocuteur sans être perturbé par le bruit autour de vous.

Pour combler le manque d’isolation passive et les fuites sonores, le constructeur intègre sur ses oreillettes de larges transducteurs de 12 mm de diamètre. De quoi assurer une bonne restitution des graves. Les codecs SBC et AAC sont de la partie, et sont suffisants si vous écoutez vos morceaux sur les plateformes de streaming. La qualité audio est satisfaisante, sans naturellement se mesurer aux true wireless plus haut de gamme. Enfin, petit plus, ils prennent en charge Google Fast Pair, une fonction qui permet de connecter facilement les Redmi Buds 4 Lite avec vos appareils.

Si les écouteurs sans fil de Xiaomi ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles accessibles sur le marché. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.