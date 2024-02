Ce kit de 2 prises connectées compatibles Matter est à prix cassé sur Amazon

Parfait pour contrôler vos appareils, ce lot de 2 prises connectées Meross est aussi compatible Matter pour simplifier l’expérience. En ce moment, ce kit passe de 36 euros à 24 euros seulement.

Parmi les appareils intelligents disponibles sur le marché, on trouve les prises électriques connectées : elles permettent de brancher divers équipements et de les activer à distance selon vos besoins. Elles ont l’avantage d’être faciles à installer et à prendre en main. Si vous souhaitez acquérir une solution avec un bon rapport qualité-prix, ce lot de 2 prises connectées Meross à non seulement l’avantage d’être compatible Matter, il profite de 32 % de remise.

Meross, c’est quoi ?

Un lot de 2 prises connectées

Contrôlable à distance et programmable

Compatible Matter

Affiché à 36,05 euros, le lot de 2 prises connectées Meross passe à 24,51 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction de 32 %.

Une prise compacte, simple à installer

Les prises connectées conçues par Meross se montrent très discrètes grâce à leur design compact et surtout passe-partout. Elles sont avant tout simples à installer, d’autant qu’elles n’ont pas besoin d’être accompagnées d’un hub pour fonctionner correctement. Elles ont simplement besoin d’une connexion Wi-Fi pour se mettre en marche. Après le branchement, il vous faut ensuite télécharger l’application de Meross qui vous explique comment configurer une prise. Notez que l’appareil dispose du Wi-Fi 2,4 GHz.

Mieux encore, elles sont compatibles avec le protocole Matter. Il permet de lier les différents écosystèmes existants, et ainsi interconnecter les différents appareils que l’on possède sans distinction de marque. Concrètement, si vous avez un HomePod Mini, vous allez pouvoir le contrôler depuis l’application Google Home par exemple. Les prises peuvent ainsi fonctionner avec les enceintes Echo, HomePod et Google Nest, ainsi qu’avec Google Home, Apple HomeKit et SmartThings.

Un tas de fonctions pratiques, sur de nombreux appareils

Vous pouvez même créer des routines et activer la prise, et donc les appareils qui sont branchés dessus, uniquement à certaines heures de la journée. Par exemple, vous pouvez programmer le lancement de votre bouilloire le matin pour préparer votre café. Vous pouvez même programmer des routines d’enclenchement et d’extinction, comme allumer la lumière à une certaine heure le soir, lorsque vous rentrez du travail ou pour simuler une présence humaine pendant les longues absences.

Des minuteries peuvent être programmées pour ne pas laisser les appareils électriques allumés trop longtemps inutilement. Il existe des tas et des tas de scénarios ; il vous revient donc d’imaginer comment utiliser au mieux ce lot de deux prises connectées. Et lorsque vous êtes chez vous, étant compatible avec les assistants vocaux, vous allez pouvoir contrôler vos appareils par la voix.

D’autres références existent sur le marché, pour les comparer avec ce pack Meross, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures prises connectées du moment.

