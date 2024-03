On a rarement vu aussi peu cher pour un robot aspirateur iRobot avec station d’autovidage

Pour garder vos sols propres sans lever le petit doigt, l’iRobot Roomba Combo i5+ est un bon candidat. Mieux encore, il passe de 699 euros à 449 euros sur Amazon.

Pour vous dispenser de la corvée de l’aspirateur, rien ne mieux que d’en prendre un robotisé. Avec la référence Coombo i5 Plus, vous allez non seulement pouvoir éliminer la poussière sur vos sols, mais aussi les laver pour enlever les tâches récalcitrantes. Il est aussi équipé de capteurs afin de se repérer et de mémoriser l’agencement de votre maison. Il a de bons arguments pour plaire, et profite aujourd’hui de 36 % de remise.

Que propose l’iRobot Roomba Combo i5 Plus ?

Un aspirateur 2-en-1 : aspire et lave

Une navigation intelligente

La personnalisation de nettoyage et le contrĂ´le par voix

Au dĂ©part Ă 699 euros, l’iRobot Roomba Combo i5+ se nĂ©gocie aujourd’hui Ă un prix plus doux sur Amazon : 449 euros.

Un robot avec une bonne puissance d’aspiration, mais pas que…

Avec l’iRobot Roomba Combo i5+, vous allez pouvoir effectuer un nettoyage complet. Pour cela, l’appareil s’Ă©quipe d’une brosse latĂ©rale qui se charge de rĂ©cupĂ©rer toutes les saletĂ©s sur les cĂ´tĂ©s, tandis que les rouleaux en caoutchouc s’occupent de soulever les dĂ©bris et autres poussières ou poils d’animaux pour mieux les Ă©vacuer sans les emmĂŞler.

Mieux encore, il vient peaufiner son action avec un nettoyage humide. En effet, le robot est livré avec deux bacs : l’un sert à aspirer, tandis que l’autre permet d’aspirer et de laver grâce à un réservoir d’eau embarqué qui humidifie une lingette intégrée. Il peut faire ainsi office de serpillère — pour éliminer les tâches incrustées — et de laver les sols. On retrouve même la technologie Dirt Detect, qui lui permet de détecter les zones particulièrement sales du logement pour s’attarder davantage dessus.

Un robot intelligent avec des suggestions de nettoyage très pratique

Le robot est capable d’établir une cartographie précise de votre domicile et ainsi savoir se repérer dans l’espace et de mémoriser l’agencement de chaque pièce. Un plan que l’on peut ensuite retrouver dans l’application iRobot Home. Cette appli donne accès à de nombreuses fonctions, comme personnaliser des tâches de nettoyage, créer des routines ou encore déclencher automatiquement le robot quand vous êtes absent.

Il est par ailleurs compatible avec Google Assistant et Alexa pour pouvoir obĂ©ir Ă diverses requĂŞtes vocales, comme d’aspirer dans le salon, par exemple. Une fois que ce dernier finit de nettoyer votre logement, il va alors venir Ă la station pour recharger ses batteries et reprendra lĂ oĂą il s’était arrĂŞtĂ© pour s’assurer de terminer le travail. D’ailleurs, le Combo i5+ s’accompagne d’une station d’autovidage Clean Base, qui permet au robot de vider de façon autonome toutes ses saletĂ©s ramassĂ©es. La station est capable de tenir 60 jours sans avoir besoin d’être vidĂ©e elle-mĂŞme.

