DJI RS3 : cet excellent stabilisateur pour appareil photo est moins cher sur Amazon

DJI propose des stabilisateurs pour smartphone, mais aussi pour les appareils photo. Un produit qui va davantage intéresser les vidéastes professionnels et qui seront ravis d'apprendre qu'il profite d'une belle remise sur Amazon : il passe de 549 euros à 469 euros.

Plus connu du grand public pour ses drones, ses action-cam ou bien ses stabilisateurs pour smartphone, DJI conçoit également des stabilisateurs pour appareil photo comme le RS3. Cette nacelle vise à intégrer directement un appareil photo ou une caméra et à pouvoir stabiliser l’image afin de profiter des séquences les plus fluides possible. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, ce modèle bénéficie de 80 euros de remise.

DJI RS 3, c’est quoi ?

Un stabilisateur pour appareil photo/caméra léger

Un écran tactile Oled pour accéder rapidement aux fonctions de réglage

Une autonomie jusqu’à 12 heures d’utilisation

Vendu au départ à 549 euros, le DJI RS 3 est en ce moment remisé à 469 euros sur le site d’Amazon.

Un stabilisateur qui se veut léger et endurant

Pour faciliter l’usage du RS3, DJI conçoit un gimbal léger, avec un poids de seulement 1,3 kg. Si ça peut paraître peu, le stabilisateur offre tout même une capacité de charge pouvant monter jusqu’à 3 kg, ce qui est suffisant pour supporter les appareils photos.

Il s’équipe d’un écran Oled plus grand que son prédécesseur — de 1,8 pouce contre 1,4 pouce auparavant — qui va permettre de contrôler directement la nacelle sans à devoir à recourir à une application sur smartphone, même celle-ci donne accès à plus de fonctions. La batterie intégrée permet d’utiliser le gimbal pendant une douzaine d’heures selon la marque. Cela devrait faire l’affaire pour une journée de tournage. Autrement, il est compatible avec la charge 18 W qui va permettre de récupérer l’intégralité de l’énergie en 2,5 heures.

Pour des rendus d’image plus stables et fluides

Sur le RS3, DJI apporte quelques améliorations qui viennent faciliter la configuration. On retrouve un bouton d’obturateur Bluetooth qui va permettre de contrôler la prise de vue directement depuis la télécommande sans avoir à connecter un câble de commande entre le gimbal et la caméra.

Un gain de temps et d’énergie qui fera plaisir aux vidéastes. Pour un démmarage plus rapide, la firme américaine met en place un nouveau système de verrou d’axes, qui s’active directement en allumant la nacelle. Il est même possible de mémoriser la position pour ne pas avoir à procéder à un rééquilibrage à chaque fois que l’on allume à nouveau le gimbal. DJI va encore plus loin, en renforçant la stabilisation de 20 % par rapport au RS 2. Un mode SuperSmooth vise quant à lui à améliorer la stabilisation pour les objectifs jusqu’à une distance focale équivalente 100 mm.

