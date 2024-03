Avec 1 200 € de réduction, ce TV Samsung QLED géant de 75 pouces est un super deal

Samsung et le QLED ce n'est jamais fini, surtout quand on voit que les modèles les plus récents et disposant de grandes dalles sont aussi peu chers. En l'occurrence, ce modèle Q80B de 75 pouces en promotion à 1 285 euros au lieu de 2 499 euros rentre parfaitement dans cette catégorie.

Samsung a beau truster le marché des TV OLED avec LG, Sony et Panasonic, il n’en oublie pas son cœur de gamme QLED qui continue de s’étoffer avec le temps, notamment concernant les grandes dalles pouvant dépasser les 65 pouces. Cette fois, il est question du modèle Q80B en version 75 pouces qui se retrouve à un prix canon grâce à pas moins de 1 200 euros de réduction par rapport à son tarif originel.

Le Samsung Q80B en quelques mots

Une dalle QLED 4K 100 Hz de 75 pouces

Compatible HDR, HDR10+ et HLG

Quatre ports HDMI 2.1

Lancé à 2 499 euros, ce TV Samsung 75PUS8108/12 est actuellement affiché à 1289 euros sur le site de Ubaldi, soit une réduction de plus de 1200 euros.

Un TV QLED gigantesque

La gamme QLED de Samsung a beau s’effacer derrière ses modèles QD-OLED, elle est cependant très complète et répond à tous les usages les plus exigeants d’aujourd’hui. La dalle 4K est lumineuse avec un pic de luminosité mesuré à 1500 nits et le recourt à la technologie Quantum Dot (QLED) qui lui permet de couvrir un très large espace colorimétrique.

La Q80B profite d’un dalle compatible 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) offrant une belle finesse d’image. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG (mais pas de Dolby Vision) Quant à l’audio, Samsung a inclus 2 haut-parleurs de 10 W offrant la technologie Adaptive Sound qui analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son et l’immersion. Il comprend aussi la prise en charge de la technologie Dolby Digital Plus permettant d’obtenir un rendu jusqu’en 7.1 si vous avez le matériel compatible.

Un téléviseur spécialement pensé pour les joueurs

Samsung vient surtout s’orienter sur le segment gaming avec cette TV. Cette orientation se traduit par le choix d’un taux de rafraîchissement de la dalle de 100 Hz nativement. On retrouve d’ailleurs 4 ports HDMI 2.1 afin que le TV affiche sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il est aussi possible d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin d’éviter les déchirures d’écran et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Pour parfaire le tout, le TV tourne sous la version 6.5 de Tizen TV. L’interface est toujours aussi simple et fluide. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix via Bixby avec la télécommande.

La technologie NanoCell permet d’offrir une meilleure qualité d’image, mais si souhaitez avoir le top du top, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.