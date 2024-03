À -35 %, petit ce chargeur de 35 W peut charger 2 appareils en même temps

Trouver un chargeur pas cher, c’est bien, encore faudrait-il qu’il soit efficace. Celui de chez Upgreen offre non seulement une puissance de 35 W, il intègre un port USB-C et un port USB-A pour convenir à tous les appareils. On le trouve en promotion à 18,19 euros sur Amazon, contre 27,99 euros.

Si vous êtes à la rechercher d’un chargeur pour votre smartphone, autant acquérir un chargeur offrant une bonne puissance de charge, mais si celui-ci est en plus doté de plusieurs ports, c’est encore plus pratique. C’est justement le cas de ce chargeur Ugreen de 35 W qui dispose de deux ports USB et la bonne nouvelle, c’est qu’il coûte 13 euros de moins actuellement.

Ce qu’il faut retenir du chargeur Upgreen

Un format ultra-compact

Une puissance de charge de 35 W

Avec une interface USB-C et une interface USB-A

Affiché à 27,99 euros, le chargeur Upgreen (USB-C et USB-A) de 35 W profite de 35 % de remise sur Amazon et passe à 18,19 euros seulement.

En quoi ce chargeur est intéressant ?

Upgreen conçoit un chargeur compact, d’une taille similaire au boîtier des AirPods Pro. Facile à transporter et à ranger, il peut tout à fait se brancher dans des endroits peu accessibles comme derrière un meuble. Cela est possible grâce à la technologie GaN (nitrure de gallium) qui permet de réduire considérablement la taille des chargeurs tout en augmentant les performances.

Ce chargeur d’une puissance de 35 W intègre deux ports : un port USB-C et un port USB-A, ce qui permet de recharger plusieurs appareils en même temps. Bien sûr, la puissance de charge sera divisée si plusieurs appareils sont branchés simultanément. Par exemple, si vous chargez deux appareils en même temps, le premier port USB-C fournira 25 W et le port USB-A 7,5 W. En utilisant seulement, le port USB-A, la puissance maximale est de 22,5 W. La seule manière de bénéficier des 35 W est donc de n’utiliser que le port USB-C. Enfin, cet accessoire supporte plusieurs protocoles de charge rapide, afin de recharger une grande variété d’appareils, que ce soit un iPhone, un Samsung Galaxy, une montre connectée, ou encore une console portable.

