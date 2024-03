Amazon brade cette caméra extérieure 1080p avec projecteur intégré à très bon prix

Pour assurer la sécurité de votre domicile, cette caméra Eufy va s'avérer très pratique. Petite, la Solo Outdoor Cam E210 vous alerte lorsqu'un mouvement suspect est détecté. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, elle coûte 47,49 euros contre 69,99 euros habituellement.

Pour éviter de laisser votre domicile sans surveillance quand vous êtes absents, les caméras de surveillance connectées sont une réponse simple à cette problématique. Elles permettent de garder un œil sur votre logement et vous alertent directement sur votre smartphone en cas de mouvements ou de bruits suspects. La Solo Outdoor Cam E210 en est capable et délivre une bonne qualité d’image notamment grâce à son projecteur intégré. Si vous êtes intéressé par l’achat d’une caméra de surveillance, celle-ci coûte 30 % de moins.

Les atouts de la Eufy Security Solo Outdoor Cam E210

Une caméra extérieure au petit format

Capable de filmer en 1080p et détecter les mouvements

Un mode de vision nocturne + un projecteur intégré

Initialement à 69,99 euros, la caméra Eufy Security Solo Outdoor Cam E210 est disponible en promotion à 47,49 euros sur Amazon.

Une mini caméra qui se dissimule très bien

Avec ses petites dimensions, la Eufy Security Solo Outdoor Cam E210 ressemble aux caméras de surveillance dédiée pour l’intérieur, et pourtant celle-ci est conçue pour l’extérieur. Grâce à sa certification IP67, elle va pouvoir résister aux intempéries, que ce soit par temps froid ou chaud. Son installation demande un peu d’huile de coude, si la caméra se fixe simplement à un support magnétique, il va falloir fixer la plaque métallique à l’aide des vis fournies. La marque a tout même pensé à fournir une bande adhésive de 3 mètres pour celles et ceux qui ne souhaitent pas percer de trous dans le mur.

Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de l’utiliser à l’intérieur de votre domicile. Avec son petit gabarit et sa forme de dôme, elle se dissimule facilement dans la décoration, et peut très bien se poser sur une table. Une fois la caméra branchée, il vous suffit de télécharger l’application du constructeur pour lancer la configuration et la connecter au Wifi. Concernant son autonomie, vous n’aurez pas à vous en faire puisqu’elle fonctionne par câble.

Les intrus sous les projecteurs

La Solo Outdoor Cam E210 filme en 1 080p avec un angle de vision de 108° à l’horizontal, et 57° à la verticale. Le rendu est de bonne qualité, et couvre un bon périmètre grâce à son grand-angle. La caméra peut également enregistrer une fois la nuit tombée jusqu’à 8 mètres, avec des images en couleur même dans des conditions de faible luminosité grâce à son projecteur intégré. Il va illuminer la zone environnante lorsqu’un mouvement suspect est détecté et dissuader au passage les intrus.

Capable de détecter les mouvements, une intelligence artificielle va permettre de différencier les humains et les animaux ou véhicules pour réduire le nombre d’erreurs. Une détection plus précise et moins de fausses alertes. Depuis l’app Eufy, il est possible d’accéder à la vidéo en direct, d’activer le son ou votre micro pour communiquer avec un individu. Vous pourrez même définir des zones de surveillances qui vous semblent sensibles. Avec ses 32 Go de stockage intégré, la caméra va pouvoir garder des vidéos et si vous souhaitez agrandir le stockage, elle prend en charge les microSD. Petit plus et pas des moindres : il n’y a pas de frais supplémentaires pour avoir les fonctionnalités citées précédemment. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie.

Si vous n’êtes pas convaincu par cette solution proposée par Eufy, il existe d’autres références sur le marché. Pour les découvrir, voici notre guide d’achat dédié aux meilleures caméras de surveillance connectées en 2024.

