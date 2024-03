Canyon Precede:ON 5 : le SUV des vélos électriques est à prix plus raisonnable (-300 €)

Polyvalent, bien équipé et endurant, le Canyon Precede:ON 5 est un bon vélo électrique urbain. Son prix devient plus intéressant : il passe de 2 499 euros à 2 199 euros.

Canyon a une solide réputation dans l’univers du vélo. La firme allemande conçoit des modèles haut de gamme allant du vélo de route aux VTT en passant par les vélos de triathlon. Avec le Precede:ON 5, on est face à un vélo aux belles finitions, avec des matériaux haut de gamme et un attirail d’équipements taillés pour la ville. Il faut pouvoir y mettre les moyens, mais grâce à cette promotion, il coûte 300 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Canyon Precede:ON 5

Un vélo urbain robuste et imposant

Un moteur Bosh avec un couple de 50 Nm

Une autonomie confortable : 100 km

Avec un prix de départ à 2 499 euros, le vélo électrique Canyon Precede:ON 5 se négocie en ce moment à 2 199 euros sur la boutique officielle. Pour faire baisser davantage la facture, vous pouvez très bien profiter des aides de l’État.

Le SUV des vélos électriques

Avec le Precede:ON 5 de Canyon, il sera difficile de vous rater avec son aspect relativement massif. Son design est soigné et met en avant un gabarit imposant, mais assumé. Équipés des roues de 27,5 pouces Schwalbe Big Ben épaisses, il est prêt à affronter aussi bien le bitume des villes que les chemins des forêts. Le confort est assuré aussi grâce à une selle Selle Royal Essenza bien rembourrée.

Il ne manque pas d’équipement. Pour vous garde au sec, on trouve des garde-boue en aluminium à l’avant et à l’arrière. Un porte-bagages est aussi de la partie, homologué pour 25 kg afin d’accueillir des sacoches latérales de manière très pratique. Et grâce à un système de montage, vous pouvez installer et retirer les sacs compatibles en quelques secondes. On a également droit à d’excellents feux avant et arrière pour être facilement visible, même lorsque votre porte-bagages est chargé. Bien entendu, on trouve une béquille.

Un vrai petit marathonien avec un moteur Bosh en action

Le Canyon Precede:ON 5 est idéal pour les trajets urbains. C’est un vélo polyvalent aussi bien adapté pour les courtes, moyennes et longues distances, mais aussi aux chemins de terre. Pour cela, il peut compter sur un couple de 50 Nm avec un moteur Bosh Active Line Plus (Gen3). L’assistance électrique vous propulse à 25 km/h avec force et fluidité. Lors des relances, la transmission par dérailleur Deore M5100 11s est assez vive et intuitive, tandis que les freins hydrauliques sont efficaces dans la plupart des situations.

Enfin, sur la partie autonomie, le Precede:ON 5 s’appuie sur une batterie de 625 Wh, qui confère 100 km d’autonomie d’après le constructeur. Alors, Canyon n’a pas indiqué si ce chiffre a été obtenu avec le mode d’assistance le plus faible ou le mode le plus puissant, mais c’est généralement le mode le plus faible… Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement. À noter, vous pouvez retirer la batterie pour la ranger et la recharger plus facilement.

Si vous hésitez encore, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.