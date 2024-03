Galaxy S24 : enfin une véritable baisse de prix pour le dernier smartphone premium de Samsung

Vous attendiez une baisse de prix pour le dernier-né des smartphones haut de gamme de Samsung ? C'est sans doute le bon moment pour craquer puisque le Galaxy S24 est en ce moment trouvable à 879 euros au lieu de 959 euros, chez Rue du Commerce.

Oui, le Samsung Galaxy S24 est un très bon smartphone. Il conserve tout le savoir-faire de la firme corĂ©enne tout en ajoutant quelques nouveautĂ©s de design et en ayant des performances largement Ă la hauteur des attentes en 2024. Vous attendiez une baisse de prix pour vous l’offrir ? C’est Rue du Commerce qui dĂ©gaine le premier avec une baisse de prix de près de 10 % par rapport Ă son tarif de lancement en janvier 2024. Il s’agit donc de la première baisse de prix officielle chez un revendeur français.

Pourquoi le Galaxy S24 est un excellent smartphone ?

Pour son design arrondit et Ă©cran au top

Pour ses très bonnes performances (même sous Exynos) et sa polyvalence photo

Pour son autonomie satisfaisante

LancĂ© Ă 959 euros, le Samsung Galaxy S24 (8 + 256 Go) s’affiche en ce moment Ă 879 euros chez Rue du Commerce, soit une rĂ©duction de 80 euros.

Un design renouvelé et un écran toujours parfait

Avec ses bords arrondit façon iPhone, le Samsung Galaxy S24 plaît pour son design. Son petit gabarit lui confère une bonne maniabilité et les finitions sont parfaites. Il est de plus certifié IP68 et protégé des aléas par du Gorilla Glass Victus 2. En main le smartphone est très agréable avec un excellent niveau de finitions, le dos mat est magnifique, n’accrochant aucunement les traces de doigts,

Ă€ l’avant, son Ă©cran de 6,2 pouces ne commet aucune erreur majeure, il offre toujours une excellente luminositĂ©, des couleurs fidèles, et une bonne rĂ©activitĂ©. Amoled, Full HD+, avec un rafraĂ®chissement adaptatif de 120 Hz, sont les autres caractĂ©ristiques apprĂ©ciĂ©es de cette dalle. CĂ´tĂ© photo, il propose un objectif grand-angle de 50 mĂ©gapixels, un ultra-grand-angle de 12 mĂ©gapixels et un tĂ©lĂ©objectif x3 de 10 mĂ©gapixels. MĂŞme si les modes alternatifs sont encore un poil capricieux et le mode nuit pas au niveau de la version Ultra, le S24 se montre tout de mĂŞme excellent dans la quasi-totalitĂ© des cas. Bref, c’est un très bon photophone.

De bonnes performances malgré le retour à Exynos

Après une annĂ©e Ă goĂ»ter au Snapdragon, voilĂ que Samsung revient avec ses puces maison sur le Galaxy S24, rĂ©servant celle de Qualcomm Ă son Galaxy S24 Ultra. Quant Ă la mĂ©moire vive, elle est plafonnĂ©e Ă 8 Go. Sur le papier, cette puce Exynos 2400 n’a pas Ă rougir. Les benchmarks montrent des performances plus Ă©levĂ©es que sur la puce de Qualcomm. C’est donc plutĂ´t sur la partie GPU que celui-ci va montrer quelques signes de faiblesse, avec une Ă©volution plus faible sur le papier. Mais dans l’idĂ©e, cela reste de très bons niveaux pour un smartphone Ă ce prix, surtout si vous n’avez pas vocation Ă jouer h24 avec celui-ci.

Le seul vrai point noir concerne la batterie qui est plus petite (4 000 mAh) et cela se ressent sur l’autonomie. Quant Ă la recharge, elle reste plafonnĂ©e Ă 25 W maximum (chargeur non inclus) qui ne permet pas de profiter d’un coup de boost suffisamment rapide par rapport Ă la concurrence. Évidemment, la charge sans fil est de la partie.

Envie d’en savoir plus ? N’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur le Samsung Galaxy S24.

Pour trouver le téléphone coréen qui correspond réellement à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones Samsung en 2024.

