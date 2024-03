Ce TV OLED 4K parfait pour jouer à la PS5 est la meilleure affaire du week-end

Il n'y pas que Samsung et LG qui sont capables de proposer d'excellents TV, Panasonic le peut également, en atteste la fiche technique de son TX-55LZ800E. Entre sa dalle OLED 4K, ses ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS et ses traitements HDR, ce TV réunit tous les arguments pour séduire. Il ne manque plus que cette promotion pour achever de convaincre : 995 euros au lieu de 1 799 euros chez Ubaldi.

Si on a tendance à se tourner vers LG lorsqu’il est question de TV OLED, puisqu’il s’agit du n°1 en la matière, il ne faut pas non plus négliger d’autres constructeurs qui proposent également des TV avec une excellente qualité d’affichage. C’est le cas de Panasonic avec son TX-55LZ800E, un TV OLED 4K de 55 pouces avec un éventail complet de traitements de son et d’image et tout indiqué pour jouer avec sa console dernière génération. Chez Ubaldi, ce TV plein de promesses profite justement d’une grosse réduction de plus de 800 euros.

Le Panasonic TX-55LZ800E en résumé

Un TV OLED 4K de 55 pouces

Compatible avec les traitements HDR et Dolby Atmos

Les ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 799 euros à son lancement, le Panasonic TX-55LZ800E est maintenant disponible en promotion à 995 euros chez Ubaldi.

Il n’y a pas que LG qui sort de beaux TV OLED

Oui, d’autres constructeurs que Samsung et LG sont capables de sortir des TV d’excellente qualité, il n’y a qu’à voir le TX-55LZ800E de Panasonic pour s’en faire une idée. Ce TV de 55 pouces est doté d’une dalle OLED en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), ce qui lui permet de diffuser une image au rapport de contraste tendant vers l’infini et aux noirs parfaits. Le seul défaut qu’on lui trouverait serait son manque de luminosité, et malheureusement, le constructeur japonais n’avance aucune donnée sur la question.

De toute manière, le Panasonic TX-55LZ800E dispose des différents traitements HDR (High Dynamic Range) tels que HDR10, HDR10+ ou HDR HLG. Ceux-ci étendent la plage dynamique du rendu, ce qui permet d’obtenir une image plus contrastée et détaillée qu’avec le SDR. Pour ce qui est de l’audio, le Panasonic TX-55LZ800E embarque un système 2.0 avec deux haut-parleurs de 15 W RMS chacun, ceux-ci sont compatibles avec Dolby Audio et Dolby Atmos, mais il reste préférable d’en profiter avec une barre de son.

Un TV à moins de 1 000 € pour jouer en 4K 120 FPS

Ce qui rend le Panasonic TX-55LZ800E particulièrement intéressant, c’est que pour moins de 1 000 euros en ce moment, on peut mettre la main sur un TV parfaitement calibré pour jouer en 4K 120 FPS avec sa PS5 ou sa Xbox Series X. On retrouve des ports HDMI 2.1 qui font transiter les flux 4K haute fréquence ainsi qu’AMD FreeSync Premium et l’ALLM afin que la TV soit aussi fluide et réactive que possible lors des sessions gaming. Pour les amateurs de barre de son, le protocole eARC pour une restitution audio haute résolution répond aussi présent.

En ce qui concerne l’interface Smart TV, ce n’est ni Google TV ni Android TV qui est à la barre, mais l’OS maison de Panasonic : My Home Screen. Celui-ci se présente sous la forme d’une simple barre d’accueil en bas de l’écran avec ses raccourcis vers les applications et plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. On ne peut pas faire plus simple et ça a le mérite d’être intuitif. De plus, le Panasonic TX-55LZ800E est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google pour faciliter encore plus la navigation.

Afin de comparer le Panasonic TX-55LZ800E avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K de 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) du moment.

