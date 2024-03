Avec une forte promo, ce laptop Lenovo doté d’un i3 12e gen est parfait pour de la bureautique

Le PC portable Lenovo Ideapad 1 15IAU7 doté d’un i3 de 12ᵉ gen est le bon deal à saisir pour les personnes cherchant un laptop pas cher et efficace. Bonne nouvelle : il perd 120 euros de son prix sur Amazon.

Sur le marché, on trouve des ordinateurs portables bien équipés sans à devoir débourser une grande somme. De nombreux constructeurs tirent le prix vers le bas sans pour autant négliger les performances. Ici, l’IdeaPad 1 15IAU7 de chez Lenovo est une machine efficace pour les tâches du quotidien, et qui chute à moins de 380 euros sur Amazon.

Les points forts du Lenovo IdeaPad 1 15IAU7

Un grand écran de 15,6″ en Full HD

Un combo simple, mais efficace : i3 12ᵉ génération + 8 Go de RAM

Un SSD de 256 Go

Le PC portable Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 est proposé à 499,99 euros, mais en ce moment, on le trouve en promotion à 379,99 euros sur Amazon.

Un grand écran pour travailler confortablement

Le Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 est sans fioritures avec un look simple et discret. Une fois ouvert, il déploie une dalle de 15,6 pouces qui affiche une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels). Elle est de bonne facture, avec des bordures assez fines et sera agréable pour travailler confortablement plusieurs heures dessus, pour surfer sur le web ou encore visionner du contenu.

On a droit à de belles finitions avec un châssis entièrement en aluminium. Malgré sa grande diagonale, ses petites dimensions ainsi que son poids de 1,63 kg le rendent facilement transportable et peu encombrant lors de vos déplacements. Son châssis est compact, et accueil une bonne connectique : on a droit à un port HDMI, un port USB-A, un port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB Type-C, un lecteur de carte SD et une prise casque audio.

À l’aise dans les tâches bureautiques

Sous le capot, c’est par un processeur Intel que l’ultrabook de Lenovo est animé. Pour être plus précis sur la configuration, il s’agit d’un i3-1215U cadencé à 3,3 GHz (turbo boost à 4,4 GHz) associé à 8 Go de mémoire vive. On est loin d’avoir la fiche technique la plus puissante proposée par Lenovo, mais ce modèle est suffisamment efficace pour les usages du quotidien. Pour ce prix, les télétravailleurs ou étudiants pourront tout à fait se satisfaire de cette puissance, surtout pour des tâches simples, allant de la bureautique, à la navigation web ou encore de jeux 2D.

Sur la partie stockage, on peut compter sur un SSD de 256 Go, qui met à disposition une bonne capacité pour enregistrer tous vos fichiers, mais également de faire profiter de temps de chargement réduits et de lancements rapides de la machine. Quant à son autonomie, le fabricant promet une journée d’utilisation. On appréciera surtout sa compatibilité avec la charge rapide pour récupérer plus rapidement de l’énergie.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.