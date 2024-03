La sonnette connectée Xiaomi Smart Doorbell 3 bénéficie de 45 % de réduction en ce moment

Xiaomi est connu pour ses innombrables produits efficaces et pas chers. La Smart Doorbell 3 en fait partie, une sonnette connectée proposant une bonne définition pour voir votre interlocuteur, qui passe de 99 euros à 54,99 euros seulement.

En y intégrant une caméra, les sonnettes sont devenues plus pratiques et sécurisantes. Certaines viennent jusqu’à faire office de caméra de surveillance. Leur but premier reste d’avoir la possibilité d’apercevoir les visiteurs qui sonnent à votre porte, mais aussi d’interagir avec eux via le microphone. Et, si vous cherchez une solution pour garder le pas de votre porte, sans vous ruiner, la Smart Dorbell de Xiaomi est une bonne candidate. En plus d’être rassurante, elle a l’avantage de filmer en 2K et coûte aujourd’hui 45 euros de moins.

Les avantages de la Xiaomi Smart Doorbell 3

Une sonnette simple à installer et discrète

Avec une définition 2K pour un rendu plus détaillé

Alerte en temps en réel en cas de mouvements détecté

D’abord à 99,99 euros, puis remisée à 69,99 euros, la sonnette connectée Xiaomi Smart Doorbell 3 tombe à 54,99 sur la boutique officielle, après 15 euros de remise dans le panier.

Une sonnette sans fil facile à installer et endurante

Avec sa Smart Doorbell 3, Xiaomi joue la carte du minimalisme. Avec son coloris noir et son petit format, (128 × 60 × 23,5 mm), la sonnette se dissimule plutôt bien dans l’environnement. La firme chinoise opte pour une conception sans fil pour faciliter son installation. Elle s’emboîte simplement dans un socle qui se fixe sur votre porte via un adhésif. Et, si vous doutez de l’efficacité de ce mode de fixation, la marque assure que si quelqu’un tente de la démonter, la sonnette détecte l’action, déclenche une alarme, enregistre une vidéo et envoie une notification sur votre smartphone.

La Smart Doorbell 3 se démarque de la concurrence grâce au carillon, directement intégré. Il s’agit d’un petit boîtier à mettre à l’intérieur, qui est audible même dans les environnements bruyants avec un volume maximal de 79 dB. Il existe quatre modes de volume différents, et même un mode « Ne pas déranger » qui vient désactiver le carillon pour rester au calme. En revanche, il sera difficile de l’intégrer dans votre extérieur, puisqu’elle n’est pas étanche. Il faudra donc s’assurer de mettre la sonnette à l’abri. Quant à son autonomie, avec sa batterie de 5 200 mAh, le constructeur promet une durée pendant près de 5 mois, mais cette donnée a été obtenue dans des conditions spécifiques (25 °C, 20 vidéos de 10 secondes prises chaque jour, sans autre opération). Il faudra plutôt voir ce chiffre à la baisse.

Des images nettes pour bien discerner les visiteurs

Xiaomi propose une définition 2K. Avec une telle résolution, elle assure un rendu d’images nettes et mieux détaillées. Pour obtenir une vision plus large, mais aussi distinguer au mieux la personne qui, sonne, la Smart Doorbell 3 dispose d’un objectif ultra-grand-angle de 107°. Elle est d’ailleurs capable d’assurer aussi dans un environnement sombre, grâce à ses quatre lampes infrarouges intégrées. Si nous n’avons pas pu tester cette référence, une fois la nuit tombée, il faut s’attendre à des performances moins bonnes et une perte de qualité. Bien entendu, elle est capable de détecter les mouvements, et de distinguer les personnes, des animaux de compagnie et des objets pour éviter les notifications inutiles sur votre smartphone.

À travers l’application, vous pouvez déclencher le flux vidéo en direct à tout moment pour voir ce qui se passe devant votre logement, et de communiquer avec la personne via les haut-parleurs et micro de la sonnette vidéo. Xiaomi propose même de personnaliser un message de bienvenue lorsqu’un visiteur appuie sur la sonnette, ou bien de planifier une phrase lorsque vous attendez un livreur « veuillez déposer le colis à la porte ». Pour finir, la sonnette a un autre avantage : les vidéos peuvent être stockées durant trois jours gratuitement, et cela, sans carte mémoire ni abonnement aux services cloud.

