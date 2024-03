La Honor Magic Watch 2 est à 62 € au lieu de 199 €, un excellent prix pour ce clone de la Huawei Watch GT 2

La Honor Magic Watch 2 copie la fiche technique de la Huawei Watch GT 2, et ce n'est vraiment pas un défaut. En plus, la première a l'avantage d'être beaucoup moins chère que la deuxième : sur AliExpress, on peut la trouve à 62 euros au lieu de 199 euros à son lancement.

Si la Honor Magic Watch 2 n’a pas été une montre connectée révolutionnaire à sa sortie en 2019, puisqu’il s’agissait d’un modèle quasiment identique à la Huawei Watch GT 2, elle valait tout de même le détour avec sa fiche technique complète. On avait notamment beaucoup apprécié son excellente autonomie et son suivi des activités très efficace. Bref, une montre qui reste tout à fait intéressante, surtout quand elle est affichée à moins de 70 euros et qu’elle est donc bien moins chère que sa concurrente chez Huawei.

Les points essentiels de la Honor Magic Watch 2

Un écran Always On de 1,39 pouce

Un bon suivi d’activité

Une excellente autonomie

Lancée à 199 euros, puis réduite à 70 euros, la Honor Magic Watch 2 (46 mm, marron) est désormais proposée à 62 euros sur Aliexpress grâce au code promo AAFR08.

Une finesse agréable et un bel écran

Esthétiquement, la Honor Magic Watch 2 ressemble à la Huawei Watch GT 2 : on a donc droit au même style assez sportif avec son boîtier en acier, ses deux boutons bien visibles sur le côté et sa lunette, qui intègre ici un tachymètre et qui ne marque pas les heures comme le modèle de Huawei. C’est d’ailleurs un choix étrange puisque la Magic Watch 2 n’intègre pas de fonction tachymètre, mais au moins, l’aspect sportif est là. Du reste, une bonne finesse globale se dégage de la montre et l’écran est bien intégré grâce à la dalle en verre, qui recouvre aussi la lunette.

S’agissant de cet écran justement, la Honor Magic Watch 2 renferme une dalle OLED de 1,39 pouce avec une définition de 454×454 pixels, soit une densité de 461 pixels par pouce. On peut ici profiter d’une très bonne résolution et de beaux contrastes, sans oublier une luminosité agréable qui peut être modulée avec cinq niveaux. Pour ce qui est de l’interface, LiteOS est de la partie dans sa version 1.0.0.17(C00), un logiciel très tourné vers le sport. Attention, cet écosystème n’est pas ouvert : on ne peut donc pas installer des applications supplémentaires sur la montre. Pour utiliser la montre, il faudra par ailleurs télécharger l’application Huawei Health.

Une montre complète pour le sport

La Honor Magic Watch 2 est résolument tournée vers le suivi d’activité. Elle peut d’abord nous permettre de suivre 15 types d’activité : huit en extérieur et sept en intérieur. D’ailleurs, pour celles en extérieur, comme la course, la nage (oui, la montre peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 50 m de profondeur), la marche, le cyclisme ou la randonnée, la montre va utiliser la géolocalisation GPS. De quoi obtenir un suivi très précis de notre entraînement. Autrement, la montre dispose aussi de capteurs permettant de fournir un suivi du sommeil ou du stress, ainsi qu’un suivi du rythme cardiaque. Bien sûr, le calcul du nombre de pas est aussi disponible.

Enfin, la Honor Magic Watch 2 marque beaucoup de points avec son autonomie. Lors de notre test, nous avons porté la montre durant neuf jours avec le suivi de rythme cardiaque et les notifications activités en permanence, en utilisant le GPS une fois : il nous restait alors 15 % de batterie au terme de cette période. C’est un très bon score, d’autant plus que les montres à écran OLED capables de tenir plus d’une semaine ne sont pas légion. Pour la recharge, la Honor Magic Watch 2 est fournie avec un socle magnétique, qui doit être connecté à un chargeur 18W et qui permet de passer de 0 à 50% de batterie en 30 minutes.

