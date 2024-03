Moins de 10 €/mois pour ce forfait mobile 150 Go, c’est à prendre ou à laisser

Besoin de renouveler votre forfait mobile trop cher ? Le bon deal actuellement se trouve chez Cdiscount Mobile avec cette offre sans engagement de 150 Go en 4G pour seulement 9,99 euros par mois.

Si vous avez à la longue l’impression que votre forfait mobile vous coûte un bras, il serait peut-être temps de se tourner vers un MVNO, un opérateur de réseau mobile virtuel. Ces opérateurs ne disposent ni de leurs propres boutiques ni de leurs propres infrastructures, mais s’appuient sur la couverture réseau d’un autre opérateur mobile. Ici, Cdiscount Mobile vous fait profiter du réseau de Bouygues Télécom avec son gros forfait 4G sans engagement à moins de 10 euros mensuels.

Le forfait Cdiscount Mobile en quelques points

Un tarif qui n’augmente pas après un an

Le réseau Bouygues Télécom

150 Go en France métropolitaine + 14 Go en Europe et dans les DOM

En ce moment, le forfait de 150 Go en 4G de Cdiscount Mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois, et ce prix ne bouge même pas après un an d’abonnement.

Une couverture réseau 4G optimale

Comme précisé plus haut, les forfaits de Cdiscount Mobile s’appuient sur le réseau 4G de Bouygues Télécom qui couvre à l’heure actuelle 94 % du territoire français. Vous profiterez donc d’une des meilleures couvertures réseau du marché, avec Orange et SFR. En ce qui concerne le service client, celui-ci est complètement dématérialisé. En effet, c’est dommage si vous privilégiez le contact humain, mais c’est le lot de quasiment tous les MVNO.

Avec ce forfait de 150 Go, vous bénéficiez d’appels et de SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis les pays de l’Union européenne ainsi que les DOM. Mais, attention, il y a quelques conditions à respecter : vous ne devrez dépasser trois heures par appel, ainsi que de respecter une limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et les DOM.

Une enveloppe de data plus que suffisante

Ce forfait mobile à 9,99 euros par mois comprend une enveloppe de 150 Go de data à utiliser partout où vous le souhaitez pour regarder vos séries, surfer sur Internet ou écouter vos podcasts. En théorie, il faut y aller à fond pour épuiser cette enveloppe et dans le cas où cela arrive, le débit sera réduit, mais sans facturation supplémentaire. Cela reste un forfait 4G et non 5G, mais même aujourd’hui, la qualité de ce réseau reste excellente.

Vous disposez également d’une enveloppe supplémentaire de 14 Go à utiliser depuis un total de 38 destinations (les 27 pays de l’UE, le Liechtenstein, la Norvège, l’Islande et 8 destinations en Outre-mer). À condition que votre consommation soit modérée, en consultant Maps, en postant des stories de votre voyage ou en consultant les guides touristiques en ligne, par exemple, cela devrait être suffisant pour un séjour d’une ou deux semaines.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits pas chers Cdiscount Mobile Offre Limitée

60 Go Appels illimités 60 Go en France 10 Go en Europe 6.99€ SIM à 1€ Découvrir Forfait Mobile Lebara

100 Go Appels illimités 100 Go en France 5 Go en Europe 8.99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 40 à 60 Go Appels illimités 40 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.