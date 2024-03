On a rarement vu une telle configuration dans un laptop gaming à 759 €

Besoin d'un laptop puissant à pas cher ? Et, si vous tentiez la marque Medion ? Son Erazer Deputy P40 MD62551 équipé d'un i5 12e gen et d'une RTX 4060 à de quoi séduire, surtout pour son prix chez Rue du Commerce : 759,99 euros au lieu de 1 099,99 euros.

La marque allemande Medion n’a franchement pas la notoriété des mastodontes du monde des laptops gaming comme Asus Rog, Lenovo Legion, MSI, Omen chez HP ou encore Alienware chez Dell. Cependant, le constructeur Allemand a de la ressource et proposent depuis quelque temps une série de laptop typé gamer avec d’excellentes configurations pour des prix défiants allégrement toute la concurrence. C’est, par exemple, le cas de ce Erazer Deputy P40 MD62551 qui se retrouve à un prix jamais vu grâce à cette rédution de plus de 300 euros.

Les principales caractéristiques du Erazer Deputy P40 MD62551 de Medion

Une conception très classique, mais un châssis fin et solide

i5 12450H+ RTX 4060 (TDP 140W) + 512 Go de SSD + 16 Go de RAM

Un écran 15,6 pouces IPS Full HD à 144 Hz

Vendu de base à de 1 099 euros, le Medion Erazer Deputy P40 MD62551 est actuellement remisé à 759,99 euros chez Rue du Commerce avec le code promo CPGOOMAR24. Notez que ce modèle est livré sans OS préinstallé.

Un laptop avec une cconception sérieuse pour son prix

Medion n’est pas un acteur très connu du monde les laptop gaming, cependant avec ce Erazer Deputy P40 MD62551, la marque allemande a de sérieux arguments pour convaincre les plus sceptiques. Si la construction du laptop ne paye pas de mine, la faute à des matériaux moins nobles que sur les meilleurs modèles d’autres marques, Medion a été sérieux dans la conception avec une solidité du châssis et une finesse assez remarquable même pour du plastique assez basique et très sensible aux traces de doigts.

L’écran IPS full HD de 15,6 pouces adopte une fréquence de 144 Hz garantissant une meilleure fluidité dans les jeux. Il dispose également d’une connectique complète à base de ports USB 3.2 A et C, d’un port HDMI 2.1, d’un port Mini Display et même d’un lecteur de cartes SD, ce qui est assez rare de nos jours sur ce type de laptop. Notez que même si la conception est plutôt bonne, on ne peut pas autant en dire de la qualité sonore, les deux hauts parleurs étant assez décevants en termes de puissance et de rendu. Jouer au casque est donc presque une nécessité.

Étonnamment puissant et évolutif

Sous le capot, tout s’articule autour d’un CPU Intel Core i5-12450H qui n’est certes pas de dernière génération, mais dont la puissance est certaine avec ses 8 cœurs (12 Threads) cadencés à 2 GHz de base et jusqu’à 4,4 Ghz en mode boost. Le tout est couplé à 16 Go de mémoire vive en DDR5 (4800 MHz). Tous les composants proviennent de grandes marques (Intel, Samsung, Chicony) la sélection a donc été sérieusement pensée.

La star du show reste bien évidemment la fameuse RTX 4060 pouvant délivrer une puissance de calcul graphique largement suffisante pour tous les jeux du moment et à un niveau de détail très satisfaisant. C’est d’autant plus intéressant que le TDP peut monter jusqu’à 140W, soit une belle moyenne pour une GPU de laptop. Il faudra cependant bricoler un minium en overlock pour atteindre ce palier, de base Medion ayant bridé le TDP entre 90 et 100 W. Un gain de 25 % de performances peut donc être débloqué, mais attention à l’autonomie qui peut fondre rapidement avec ce profil.

Il faut aussi faire attention à la chauffe, même si Medion a prévu le coup en incorporant un système de ventilation efficace, il peut s’avérer un peu bruyant en fonctionnement. Enfin, le SSD NVMe de 512 Go est là pour assurer de bonnes vitesses, et ainsi lancer vos programmes et le système d’exploitation presque instantanément. Côté réseau, Il dispose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth (en version 5.2) mais il embarque aussi un port Ethernet. Pour finir, la batterie de 53Whr délivre jusqu’à 5 heures en utilisation normale selon le constructeur, il faudra toutefois prévoir bien moins de temps en jeu ou dans des conditions plus poussées.

