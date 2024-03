La Google Nest Cam avec batterie a rarement été aussi peu cher sur Amazon (-30 %)

Entre ses fonctions comme la reconnaissance de visage, et sa polyvalence, la Nest Cam (batterie) de Google est idéale pour garder un œil sur votre domicile durant votre absence. Aujourd'hui, on la trouve à 149 euros au lieu de 199 euros de base.

Google offre un bon nombre d’objets connectés pour la maison, dont des caméras de surveillance connectée. Parmi celles-ci, on trouve la Nest Cam (batterie), qui fonctionne aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Un double usage qui s’accompagne d’un design et d’une conception soignée et surtout d’un excellent niveau de technologie. Assez onéreuse, elle bénéficie de 50 euros de réduction.

Les points positifs de la Google Nest Cam (Batterie)

Une caméra soignée

Avec une bonne qualité d’image

Reconnaissance de visage très efficace

Commercialisée au prix de 199,99 euros à sa sortie, la caméra de surveillance Google Nest Cam (batterie) se trouve actuellement en promotion à 149 euros sur Amazon.

Une caméra élégante et polyvalente

La Google Nest Cam met en avant les codes esthétiques de Google, avec des lignes minimalistes et un revêtement blanc. En forme de dôme, la caméra est assez jolie, élégante même et discrète, mais sa coque blanche se salit très vite. Vous pourrez l’installer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle résiste à la pluie (IP54) et fonctionne par des températures allant de -20 °C à +40 °C.

Concernant son installation, elle est livrée avec un support mural magnétique. Le « dôme » de la caméra se fixe donc dessus dans la position qui vous convient et la puissance magnétique est vraiment importante. Pour l’intérieur, la marque propose en option, un support sur pied assorti pour installer la Nest Cam sur un meuble, ou toute autre surface plane. Ensuite, il suffit de l’appareiller avec l’application Google Home, et de configurer votre appareil.

Une caméra assez efficace et endurante

La caméra filme en 1920 × 1080 pixels avec un champ de vision de 130°. En plein jour, la qualité d’image est bonne, précise, avec des détails assez complets. La Nest Cam gère bien la lumière et les effets de contre-jour. Les visages sont facilement identifiables, tant que la personne n’est pas située à plus de 5 à 6 mètres. De nuit, la qualité d’image est bonne, mais avec un peu moins de précision. Dans ce cas, les visages sont reconnaissables de 1 à 3 mètres, voire 4 mètres. Au-delà, cela devient quasi impossible, à moins d’avoir une source de lumière en renfort.

La Nest Cam détecte les mouvements, et fait la différence entre les personnes, les animaux et les véhicules, et vous envoie uniquement les alertes pertinentes dans l’application pour éviter les fausses alertes. Vous allez pouvoir consulter depuis votre smartphone un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, ou bien de consulter l’historique de vidéos (jusqu’à 10 jours). Des micros sont aussi de la partie pour entendre ce qu’il se passe dehors, ainsi que des haut-parleurs pour parler à votre interlocuteur. Quant à l’autonomie, il faudra s’attendre à la recharger après six semaines.

Découvrez plus de détails en lisant notre test sur la Google Nest Cam (batterie).

Afin de comparer la caméra Google Nest Cam (batterie) avec d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées en 2024.

