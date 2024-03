Ce laptop MSI doté d’un Ryzen 7 série 7000 vaut bien moins cher aujourd’hui

Si vous souhaitez investir dans un PC portable accessible, capable d’encaisser les tâches du quotidien, nous avons déniché le bon plan qu'il vous faut : ce MSI Modern 15 B7M avec un Ryzen 7 passe de 699 euros à 579 euros chez Carrefour.

De nombreux constructeurs tirent le prix vers le bas sans pour autant négliger les performances. Si vous souhaitez acheter un PC portable avec un prix avoisinant les 500-600 euros, mais ne savez pas vers quels modèles vous tourner, nous avons déniché pour vous cet appareil en promotions : le MSI Modern 15 B7M tire profit d’une puce Ryzen 7 pour offrir de belles performances au quotidien et coûte 120 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du MSI Modern 15 B7M

Un laptop fin et léger, avec des finitions travaillées

La puissance de la puce AMD Ryzen 7 7730U

Accompagné d’un SSD de 512 Go + 16 Go de RAM

Avec un prix barré à 699,99 euros, le PC portable MSI Modern 15 B7M se négocie aujourd’hui à 579,99 euros sur le site Carrefour.

Une conception tout en finesse, pratique pour les déplacements

Le MSI Modern 15 B7M jouit de belles finitions pour son prix. Il surprend surtout pour sa finesse, son châssis de seulement 1,75 kg et de 19,9 mm de hauteur, rendent une conception à la fois élégante et nomade. Il est donc pensé pour vous accompagner où que vous alliez, sans vous encombrer. Cela ne l’empêche pas d’accueillir une bonne connectique : on a deux USB 2.0 Type-A, un port HDMI, un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, un port USB Type-C, d’un lecteur de carte microSD et d’une prise casque audio.

Son grand écran IPS FHD+ de 15,6 pouces, qui est une diagonale plutôt massive, permet d’ouvrir plusieurs onglets de manière lisible. D’ailleurs la dalle à la particularité d’avoir une charnière à 180° pour profiter au mieux de vos contenus vidéos.

Un PC portable qui en a sous le capot

MSI passe par une puce AMD. On retrouve ainsi sous le capot, un Ryzen 7 7730U, avec une fréquence de base de 2.0 GHz pouvant booster à 4,5 GHz. Une configuration à l’aise sur la majorité des tâches du quotidien : que ce soit pour travailler, naviguer sur Internet sans ralentissement, ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo.

Pour soutenir cette configuration, la marque y ajoute 16 Go de RAM, et si vous avez tendance à cumuler les données sur votre PC portable, vous serez ravi d’apprendre qu’il dispose d’un SSD de 512 Go pour conserver vos documents légers ou bien des fichiers plus volumineux, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides. Enfin, le constructeur annonce 13 heures d’utilisation sur une seule charge, mais bien sûr, tout dépendra de la nature des usages. Heureusement, vous pourrez compter sur la charge rapide 65 W.

