iPad 10 : grosse réduction inédite de 240 € sur cette tablette puissante et abordable signée Apple

Présenté comme étant la dernière tablette d'entrée de gamme d'Apple, l'iPad 10 a malgré tout subi une envolée de son tarif que peinent à justifier un design modernisé, une puce puissante et iPadOS qui est le nec plus ultra des interfaces sur tablette. Mais, avec cette bonne affaire sur Rakuten, l'iPad 10 revient à un prix beaucoup plus correct étant donné qu'il chute de 589 euros à seulement 349,99 euros.

Dernière génération de la tablette tactile d’entrée de gamme d’Apple, l’iPad 10 est un modèle convaincant avec ses « mais », marqué par une refonte de son design et une expérience toujours aussi irréprochable pour une tablette familiale. Toutefois, des caractéristiques plus premium l’obligent à afficher un tarif trop élevé pour de l’entrée de gamme, mais Rakuten corrige le tir et propose l’Apple iPad 10 version Wi-Fi et 64 Go de stockage avec une grosse remise de 240 euros.

L’Apple iPad 10 (2022) en quelques mots

Un design et des finitions travaillés

Un écran bien calibré

La puissance de sa puce A14 Bionic

iPadOS, toujours un plaisir à manipuler

Au lieu de 589 euros habituellement, l’Apple iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est maintenant disponible en promotion à 349,99 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN30. L’offre est valable uniquement aujourd’hui.

L’iPad franchit le pas de la modernisation

Une grande partie des nouveautés de cet iPad se concentrent autour du design. Finies les énormes bordures noires autour de l’écran et le bouton Touch ID mal placé au centre ! L’Apple iPad 10 adopte une apparence plus moderne en affinant et en égalisant ses bordures, mais aussi plus premium, à l’image des derniers iPhone avec ses tranches plates en aluminium et des matériaux nobles pour sa construction. La prise en main est agréable et on prend du plaisir à manipuler une tablette tactile de seulement 477 g.

L’écran de 10,9 pouces est, lui aussi, d’excellente facture. Quand bien même l’iPad 10 fait l’impasse sur l’OLED et se contente d’une dalle LCD, celle-ci ne donne jamais l’impression d’un affichage pauvre en qualité. Elle est en définition 1 640 x 2 360 pixels et son taux de rafraîchissement est de 60 Hz, ce qui est suffisant pour surfer sur le web, regarder des vidéos ou lancer des jeux. Si les mesures de la luminosité sont impeccables, on peut regretter une couverture colorimétrique de seulement 95 % de la gamme sRGB, mais ce serait pinailler.

Une tablette familiale à l’expérience irréprochable

Peu importe la gamme, les iPad sont réputés pour être des tablettes tactiles performantes et l’iPad 10 n’échappe pas à cette règle avec sa puce A14 Bionic dotée de 6 cœurs CPU et 4 cœurs GPU. Au jeu des benchmarks, elle se montre logiquement plus puissante que l’iPad 9 et talonne la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Lors de notre test, nous n’avons constaté aucun ralentissement et pour ce qui est faire tourner des jeux exigeants en ressources comme Genshin Impact, il faut accepter quelques concessions sur les graphismes et les FPS.

La vraie valeur ajoutée d’un iPad est son interface. iPadOS est un vrai plaisir à utiliser, se montre fluide au quotidien et regorge d’applications et de widgets. Pour les personnes familières avec l’écosystème Apple, aucun risque d’être dépaysé puisque iPadOS est seulement un iOS plus grand et calibré pour une tablette. Enfin, l’Apple iPad 10 se dote d’une batterie de 28,6 Wh qui promet une dizaine d’heures d’autonomie. Avec un usage quotidien léger, il est possible de tenir quasiment la semaine.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad 10 (2022).

Afin de comparer l’Apple iPad 10 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

