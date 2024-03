Même pas 500 € pour ce TV QLED capable de faire tourner les jeux PS5/Xbox en 4K 120 FPS

Dalle QLED 4K de 55 pouces, taux de rafraîchissement de 144 Hz, traitements HDR à foison, Google TV et ports HDMI 2.1, le tout pour même pas 500 €. C'est ce que propose le TCL 55C743, un TV lancé à un prix déjà cassé et qui profite encore d'une réduction avec cette offre d'E.Leclerc. Au lieu de 699 euros, il est disponible à seulement 499 euros avec une offre de remboursement.

Généralement, il faut dépenser beaucoup pour mettre la main sur un TV à la fiche technique complète, avec un affichage QLED/OLED, le plein de traitements d’image et de son ainsi que des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS avec sa PS5 ou sa Xbox Series X. C’était sans compter TCL, un acteur chinois du marché des TV qui se démarque par les prix cassés de ces écrans comme ce TCL 55C743. Chez E.Leclerc, ce TV propose un rapport qualité-prix impressionnant avec cette baisse de 200 euros qui le fait chuter sous la barre des 500 euros.

Le TCL 55C743 en résumé

Une dalle QLED de 55 pouces en 4K

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Google TV pour la partie Smart TV

Au lieu de 699 euros habituellement, le TCL 55C743 est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez E.Leclerc avec cette offre de remboursement de 100 euros.

Un écran de haute volée à prix bas

Avec le 55C743, TCL propose un TV de 55 pouces avec une fiche technique bien complète pour un tarif très contenu. Il propose tout d’abord un affichage QLED dont les images jouissent d’une meilleure luminosité, des couleurs plus maîtrisées et d’un rapport de contraste plus étendu qu’avec un affichage LED, ainsi qu’une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Autant dire qu’on en a déjà pour son argent, d’autant plus que ce TV se targue d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz grâce au traitement Motion Clarity Pro.

Ça ne s’arrête pas là pour l’image puisque le TCL 55C743 propose tout un éventail de traitements HDR qui permet d’obtenir un affichage plus contrasté et détaillé grâce à une extension de la plage dynamique. Nous avons entre autres du HDR10+, du HDR HLG ou encore le Dolby Vision IQ. Du côté du système sonore, le TCL 55C743 embarque une configuration en 2.0 avec deux haut-parleurs frontaux d’une puissance de 15 W RMS chacun et compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS Virtual:X qui crée un son surround virtuel.

Ports HDMI 2.1 et Google TV au programme

Oui, un TV lancé à 699 euros, et à seulement 499 euros actuellement, profite non seulement d’un taux de rafraîchissement ultra-fluide, mais aussi de ports HDMI 2.1. Grâce à ces derniers, on peut brancher une PS5 ou une Xbox Series X afin de faire tourner les jeux en 4K 120 FPS tout en bénéficiant d’AMD FreeSync et de l’ALLM pour jouer dans des conditions optimales. Les amateurs de barres de son peuvent aussi retrouver le protocole eARC pour un retour audio haute résolution.

Du côté de l’interface Smart TV, le TCL 55C743 s’appuie sur Google TV, un OS très prisé pour son côté intuitif mais surtout l’accès au millier d’applications du Play Store. Les principales applications de streaming sont disponibles par défaut, telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, MyCanal ou encore Spotify. Ce logiciel rend le TCL 55C743 logiquement compatible avec l’assistant vocal de Google ainsi qu’avec le Chromecast qui permet de streamer du contenu depuis un appareil connecté.

Afin de comparer le TCL 55C743 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV TCL du moment.

