Carrefour brade ce TV 4K Mini-LED de 55 pouces, la promotion idéale pour mater les JO et jouer sur PS5

Envie de changer de TV en prévision des JO, de l'Euro 2024 ou de la sortie de GTA 6 ? Pas besoin de casser son PEL pour mettre la main sur un écran haut de gamme avec une fiche technique complète. TCL en propose pour un prix inférieur à 1 000 euros tel que ce 55C802 disponible pour seulement 649,99 euros au lieu de 899,99 euros chez Carrefour.

TCL est un constructeur chinois sur le marché des TV qui bouscule la concurrence avec ses tarifs agressifs, c’est effectivement sa seule arme efficace face aux cadors du secteur tels que Samsung et LG. Si on les qualifiait au départ de « TV pas chers », les écrans de TCL proposent désormais des écrans avec une fiche technique de plus en plus complète, que ce soit avec les normes vidéo et audio ou les ports HDMI 2.1. C’est le cas de ce TCL 55C802 qui profite actuellement d’une réduction de 250 euros chez Carrefour.

Le TCL 55C802 en bref

Un TV 4K Mini LED de 55 pouces

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour le jeu en 4K 120 FPS

Au lieu de 899,99 euros habituellement, le TCL 55C802 est maintenant disponible en promotion à 649,99 euros chez Carrefour.

Un TV qui allie QLED et Mini-LED

Le TCL 55C802 ressemble de prime abord aux autres TV du constructeur chinois avec son cadre fin, un design borderless censé favoriser l’immersion, et un pied central tout aussi discret. Avec sa diagonale de 55 pouces, il a sa place dans les salons de petite ou moyenne taille ou dans une chambre. Pour l’affichage, TCL opte pour un rétroéclairage Mini-LED conférant plus de luminosité et de contraste qu’une dalle LED, avec un filtre à points quantiques (QLED) qui améliore considérable la qualité de l’affichage.

N’oublions pas la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), et si cela ne suffit pas, une panoplie de traitements d’image est disponible avec entre autres le HDR10+, le HDR HLG ou encore le Dolby Vision qui fonctionne lui aussi en étendant la plage dynamique. Grâce à ces traitements, l’image devient plus contrastée et plus détaillée. Du côté de l’audio, le TCL 55C802 s’appuie sur un système sonore configuré en 2.0 avec deux haut-parleurs de 15 W RMS chacun et compatible avec le Dolby Atmos.

Une fiche technique complète pour tous les usages

Quand on parle de rapport qualité-prix agressif chez TCL, on veut dire qu’il arrive de retrouver des caractéristiques premium sur des TV vendus à un prix contenu. Par exemple, le TCL 55C802 embarque des ports HDMI 2.1. Cela permet de jouer en 4K 120 FPS sur sa PS5 ou sa Xbox Series X tout en profitant du VRR et de l’ALLM, ce qui n’est pas donné à tous les TV. Pour les amateurs de barre de son, les ports HDMI 2.1 sont compatibles avec le protocole eARC qui permet de profiter d’un retour audio haute résolution.

Enfin, le TCL 55C802 est également une Smart TV qui tourne avec Google TV, une interface prisée pour sa simplicité d’utilisation ainsi que l’intégration de certains outils Google comme le Chromecast et la compatibilité avec Google Assistant. L’interface est simple à aborder, les principales applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou MyCanal sont déjà installées, et n’oublions pas le Play Store donnant accès à un catalogue de centaines d’applications tierces.

Afin de comparer le TCL 55C802 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV TCL du moment.

