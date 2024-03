Puissant et élégant, ce laptop Asus avec écran OLED 2,8 K est en promo chez Cdiscount

Entre son écran OLED 2,8K, sa puce Ryzen 5 puissante et son format compact, l'Asus Zenbook 15 OLED ne manque clairement pas d'atouts. Autre avantage certain : son prix, qui passe de 999,99 euros à 869,99 euros chez Cdiscount.

Ce n’est plus une surprise : Asus a une place de leader sur le marché des ordinateurs portables, et la qualité des écrans de ses modèles explique en grande partie ce succès. La marque a notamment misé sur l’OLED pour certaines de ses références, notamment celles destinées à la bureautique, à l’image de son Zenbook 15 OLED. Cet ultrabook compact, agréable à utiliser et surtout doté d’un écran aux contrastes infinis a bien des arguments à faire valoir face à la concurrence. Des atouts dont on peut en ce moment profiter pour moins de 900 euros.

Les points forts de l’Asus Zenbook 15 OLED

Un bel écran OLED 2,8K de 15,6 pouces

Un PC portable fin et léger

Un processeur Ryzen 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement affiché à 999,99 euros, l’Asus Zenbook 15 OLED est désormais proposé à 869,99 euros chez Cdiscount.

Un écran qui flatte la rétine

Le premier atout de l’Asus Zenbook 15 OLED est inscrit dans son nom : son écran OLED, évidemment. Cette technologie d’affichage permet de profiter de contrastes infinis et de noirs profonds. Autant dire que la qualité d’image offerte par cet ultrabook est vraiment agréable. L’OLED s’affiche par ailleurs sur une dalle de 15,6 pouces en définition 2,8K (2 880 x 1 620 pixels). Et pour couronner le tout, on a aussi droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui fait ainsi bénéficier d’une fluidité exemplaire. D’après notre test, l’écran couvre par ailleurs 170,6 % de l’espace sRGB et 120,8 % de l’espace DCI-P3. Toutefois, la dalle a un point noir : sa luminosité, qui ne dépasse pas les 413 cd/m². Et l’écran brillant réfléchit beaucoup trop la lumière. On évitera donc de l’utiliser en plein soleil…

Malgré sa diagonale de 15,6 pouces, qui le range donc parmi les grands PC portables, l’Asus Zenbook 15 OLED ne pèse que 1,4 kg et parvient à garder un corps très fin, à 1,49 cm d’épaisseur. On dit donc merci à la miniaturisation des composants toujours plus efficace et qui permet de rendre les grands PC portables légers et puissants.

De bonnes performances

Avec son processeur AMD Ryzen 5 7535U doté de six cœurs et cadencé à 2,9 GHz (boost jusqu’à 4,55 GHz), l’Asus Zenbook 15 OLED se montre suffisamment performant pour enchaîner les tâches de bureautique, d’autant que les 16 Go de RAM permettront de faire du multitâche à foison sans accroc. En revanche, on évitera de faire tourner des jeux trop gourmands en ressources, comme les derniers titres AAA, mais quelques jeux moins gourmands pourront toutefois être lancés avec la solution graphique embarquée dans le CPU.

L’ultrabook embarque également un SSD de 512 Go, qui permet de stocker une grande quantité de fichiers et de logiciels, tout en offrant une belle réactivité avec des lancements rapides et des temps de chargement réduits. Côté autonomie, l’Asus Zenbook 15 OLED est équipé d’une batterie de 67 Wh, ce qui lui permet de tenir 8 ou 9 heures sans faire de concessions, avant de devoir passer par la case recharge par le biais du bloc d’alimentation en USB-C de 65W utilisant la norme Power Delivery. Enfin, la connectique du Zenbook 15 OLED se révèle assez fournie avec un port USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1, une prise combo jack et deux ports USB-C 3.2 Gen 2. On aurait toutefois aimé qu’un lecteur de cartes SD complète le tout…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus Zenbook 15 OLED.

