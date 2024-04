Un Dell XPS 13 à 649 € au lieu de 1 079 €, c’est par ici que ça se passe

Dell XPS, c'est l'élégance couplée à la puissance et la portabilité. Le modèle 9315 fait partie de ceux-là et vous ne le trouverez pas meilleure offre en ce moment, dans sa configuration Intel Core i5 : 649 euros au lieu de 1 079 euros.

Vous êtes un amateur de tech exigeant et vous cherchez un laptop d’exception sans pour autant vous ruiner ? Le Dell XPS est votre ami ! Chaque année, Dell renouvelle sa gamme légendaire pour proposer le top de l’ultrabook et le modèle 9315 ne fait pas exemption. On peut d’ailleurs le trouver à un prix jamais vu sur le site de Dell avec pas moins de 430 euros de réduction via un code promo.

Ce qu’il faut retenir du XPS 13 9315

Un laptop fin et élégant

Ses performances de haute volée avec son i5 de 12ᵉ génération

Accompagné de 8 Go de mémoire vive (extensible jusqu’à 32 Go) et SSD de 256 Go

Windows 11 prêt à l’emploi

Au lieu d’un prix affiché de à 1079 euros, le Dell XPS 13 9315 avec une configuration i5 est en ce moment proposé à 649 euros sur le site de Dell en utilisant le code XPS430 lors de la commande.

Un laptop bureautique haut de gamme ultra-fin

Avec sa gamme XPS, Dell propose une solution haut de gamme dans l’univers des ultrabooks. Cela saute aux yeux lorsque l’on regarde de plus près les niveaux de fictions avec une conception sobre et élégante très réussie grâce à son châssis en aluminium chromé. Il vous fera en plus profiter d’une grande mobilité puisque son format de 13 pouces lui permet de se faufiler dans un sac très facilement. Ce modèle ne pèse par ailleurs que 1,17 kg avec seulement 14 mm d’épaisseur.

L’écran de 13,4 pouces IPS propose un format 16:10 avec définition 1 920 x 1 200 pixels. Ses bordures sont suffisamment fines pour garantir une surface d’affichage étendue et surtout particulièrement ergonomique et agréable pour travailler ou pour regarder des films et des séries. C’est d’autant plus vrai que sa batterie de 51 Wh est capable de tenir entre 8 et 10 heures en fonction du mode d’alimentation.

Une fiche technique solide et évolutive

Le Dell XPS 13 peut s’adapter à la plupart des usages, de la simple navigation web à l’exécution de tâches plus lourdes grâce à sa belle fiche technique solide. Il intègre un processeur Intel Core i5-1230U (pouvant aller jusqu’à 4,4 GHz). Ce n’est certes pas un CPU très véloce vu sa faible consommation (29 W max) mais il pourra faire tourner avec fluidité toutes vos applications aisément, avec peut-être quelques difficultés sur les programmes plus lourds comme les logicielles de montage par exemple. La partie graphique sera assez puissante pour lancer quelques jeux 3D, grâce à la puce graphique Iris Xe.

Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive (extensible jusqu’à 32 Go) et d’un SSD de 256 Go (NVMe), ce qui lui assure une excellente fluidité d’exécution, y compris en multitâche. Il est compatible avec le Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1. Ce laptop tourne sous Windows 11 nativement. Concernant la connectique, celle-ci est plutôt fournie avec un port USB-C Thunderbolt 4 pour la recharge, l’affichage externe et le stockage, deux ports USB- C 3.2 Gen 1 et une prise jack.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons les yeux fermés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables en ce moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.