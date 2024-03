Ce performant laptop Dell à moins de 450 € peut s’utiliser comme une tablette

Dell enchaine les promos sur son site, en particulier sur les PC portables. Ce Dell Inspirons 14 2-en-1 en fait aussi les frais avec une belle réduction de 150 euros.

Vous souhaitez changer votre vieux laptop qui tousse à chaque ouverture de navigateur, mais sans lâcher l’équivalent d’un salaire mensuel ? Dans ce cas, il vaut mieux s’orienter vers les valeurs sûres pour éviter de gaspiller son argent. Par exemple, ce modèle de Dell Inspiron de 14 pouces embarque un Ryzen 5, 8 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD M2 de 512 Go sera largement à même de répondre à vos exigences, d’autant plus qu’il a l’avantage d’être proposé à prix réduit sur le site du constructeur.

Ce qu’il faut retenir de l’Inspiron 14 2-en-1

Un laptop au look réussi et utilisable en mode « tente »

Ses bonnes performances avec son Ryzen 5 7530U

Accompagné de 8 Go de RAM et SSD de 512 Go

Windows 11 déjà installé et prêt à l’emploi

Au lieu d’un prix barré à 599 euros, le Dell Inspiron 14 avec la configuration Ryzen 5 est en ce moment proposé à 449 euros sur le site de Dell.

Un laptop bureautique presque au niveau d’un XPS

Avec sa gamme Inspiron, Dell propose une solution haut de gamme dans l’univers des ultrabook (aux côtés des XPS). Cela saute aux yeux lorsque l’on regarde la conception sobre et élégante, très réussie grâce à son châssis en aluminium chromé. Il vous fera en plus profiter d’une grande mobilité puisque son format de 14 pouces lui permet de se faufiler dans un sac très facilement. Ce modèle ne pèse par ailleurs que 1,6 kg avec seulement 15 mm d’épaisseur.

L’écran de 14 pouces IPS propose un format 16:10 avec définition 1 920 x 1 200 pixels. Ses bordures sont suffisamment fines pour garantir une surface d’affichage étendue et surtout particulièrement ergonomique et agréable pour travailler ou pour regarder des films et des séries. Surtout que ce dernier est utilisable à 360 degrés afin d’utiliser le laptop comme une tablette, car oui, l’écran est aussi tactile. Seule ombre au tableau, la dalle est limitée à 60 Hz.

Une fiche technique qui fait mouche

Le Dell Inspiron 14 peut s’adapter à la plupart des usages, de la simple navigation web à l’exécution de tâches plus lourdes grâce à sa belle fiche technique solide. Il intègre un processeur 6 cœurs/ 12 threads AMD Ryzen 5 7530U (pouvant aller jusqu’à 4,5 GHz), pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications aisément. Et la partie graphique sera assez puissante pour lancer quelques jeux dans de bonnes conditions, grâce à la puce graphique radeon RX Vega 7.

Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To (NVMe), ce qui lui assure une excellente fluidité d’exécution, y compris en multitâche. Il est compatible avec le Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1. Ce laptop tourne sous Windows 11 nativement. Concernant la connectique, celle-ci est plutôt fournie : deux ports USB 3.2 Gen 2 dont un compatible PowerDelivery, 1 port USB 3.2 Gen 1, ainsi qu’une sortie HDMI 1.4 et une prise jack. Enfin, sa batterie de 64 Wh est capable de tenir entre 8 et 10 heures en fonction du mode d’alimentation.

Si vous souhaitez comparer le Dell Inspiron 14 7435 (2023) avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2024.

