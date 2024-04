Epos H6 Pro : l’un des meilleurs micro-casques filaires est près de 50 % moins cher sur Amazon

Les casques gaming sont devenus indispensables pour jouer dans les meilleures conditions. Epos est une marque qui compte dans ce domaine avec des références notables, à l'image du H6PRO, dont le prix passe aujourd'hui de 179 euros à seulement 94 euros sur Amazon.

Pour un maximum de compatibilité et surtout pour s’assurer de ne subir aucun problème potentiel de réception ou de qualité, nombreux sont les joueurs à rester sur des périphériques filaires. C’est aussi le cas des casques audio, en particulier avec un micro, cependant reste à choisir le bon. Nous avions testé le H6PRO de la marque Epos en début d’année dernière et il s’est avéré être parfait pour ce rôle avec une note de 8/10. Bonne nouvelle, il est aussi moins cher sur Amazon avec cette réduction de -47 %.

L’Epos H6PRO en quelques points

Une excellente qualité de fabrication

Le confort d’utilisation

De très bonne prestation sonore (audio et micro)

Compatible PC, Xbox, PS5/PS5 et Nintendo Switch

Au lieu de 179 euros à sa sortie puis abaissé vers les 125 euros par la suite, l’Epos H6PRO est maintenant disponible en promotion à 94,92 euros sur Amazon, dans sa version blanche.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Epos H6PRO. Le tableau s'actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Epos H6 Pro au meilleur prix ?

Un casque confortable et compatible avec tout !

Le casque gaming Epos H6PRO se présente comme un modèle filaire haut de gamme et à destination des joueurs les plus exigeants. Il propose un design affirmé sans faire dans la surenchère d’éléments typés gaming : pas d’éclairage RGB intégré et reste particulièrement sobre (blanc dans cette version). S’il ne permet pas de replier les oreillettes à 90°, le H6PRO offre néanmoins un léger débattement sur cet axe afin de bien plaquer les pavillons autour des oreilles. Cette double articulation autorise également un débattement généreux sur l’axe horizontal pour maximiser le confort et le rendu sonore.

Pas de Bluetooth ni de Wi-Fi ici, le H6 Pro propose une uniquement une connexion filaire via câble jack 3.5 mm vous permettant de l’appareiller avec les manettes de Xbox Series, Xbox One et PlayStation 4 et 5, mais aussi sur Switch et sur les smartphones disposant d’une prise Jack. La réduction de bruit fait aussi partie de ses fonctionnalités et elle peut être réglée depuis une application dédiée sur votre smartphone.

Des performances sonores à la hauteur de son label PRO

Epos ne laisse que peu de place au doute quant à son expérience dans la restitution sonore. Le H6PRO est un excellent élève et délivre un son clair qui sonne particulièrement juste dans toutes les situations. Cette version fermée offre un léger soupçon de basse supplémentaire, très classique pour un casque de jeu. Cette légère mise en avant des basses fréquences prendra du sens dans les jeux de tir ou les explosions et autres bruits sourds auront logiquement plus d’ampleur. Pour ce qui est l’isolation phonique, celle-ci se montre tout à fait correcte sur ce modèle fermé. Très logiquement, si vous vous tournez vers le modèle ouvert, il faudra considérer que cette isolation sera quasi inexistante, aussi bien pour vous que pour les personnes qui vous entourent.

Le microphone qui équipe le casque délivre lui aussi des performances intéressantes. Il fait mieux qu’une majorité de concurrents en capturant la voix de façon relativement claire. Notez cependant que la réduction de bruit n’est pas la meilleure du marché et le casque souffre en plus de l’absence d’un logiciel dédié pour le paramétrer.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Epos H6PRO.

Afin de comparer l’Epos H6 PRO avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques gaming du moment.

