Le Samsung Galaxy S23 avec Galaxy AI ne vaut plus que 500 € avec cette offre Amazon

Il a beau être sorti l'année dernière, on apprécie le Samsung Galaxy S23 comme si c'était un tout nouveau smartphone depuis sa mise à jour vers One UI 6.1 qui le dote des fonctions de Galaxy AI. Sa fiche technique étant très proche de celle du Galaxy S24, le Samsung Galaxy S23 est plus enviable avec son tarif plus abordable, surtout en ce moment puisqu'il est disponible à seulement 513,38 euros au lieu de 959 euros chez Amazon.

Même après la sortie du Galaxy S23 FE et de la gamme des Galaxy S24, le Samsung Galaxy S23 a toujours son mot à dire. D’autant plus qu’il s’est récemment vu recevoir les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Galaxy AI avec la dernière mise à jour de One UI, et surtout qu’il fait l’objet de promotions encore plus intéressantes depuis la sortie de son successeur. De mémoire, nous n’avons jamais vu le Samsung Galaxy S23 aussi abordable qu’aujourd’hui grâce à cette réduction d’environ 450 euros sur Amazon.

Le Samsung Galaxy S23 en quelques mots

Un design et un écran proches de la perfection

Un Snapdragon 8 Gen 2 très performant

Un appareil photo polyvalent

L’arrivée de Galaxy AI avec la MAJ vers One UI 6.1

Au lieu de 959 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 513,34 euros chez Amazon grâce à un coupon de 100 euros à cocher et à cette offre de remboursement de 70 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix ?

Un design et un écran parfaitement maîtrisés

Nous avons aimé le Galaxy S24, smartphone petit et mignon comme on en fait plus aujourd’hui, mais le Samsung Galaxy S23 reste plus avantageux pour ce qui est du rapport qualité-prix. Pour un peu plus de 500 € en ce moment, on profite d’un design impeccable et agréable en main et de finitions de qualité. L’écran de 6,1 pouces est lui aussi de haute volée, il s’agit d’une dalle AMOLED comme Samsung sait bien les faire avec une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

La partie photo manque quant à elle de justesse par moment, et c’est dommage pour un smartphone lancé à plus de 900 €, mais elle peut aussi se montrer excellente lorsque les capteurs visent dans le mille. Le Samsung Galaxy S23 embarque à l’arrière un capteur grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) ainsi qu’un téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4). La configuration est polyvalente et les clichés sonnent juste pour la colorimétrie, mais on peut regretter une mise au point capricieuse en x3 et un mode portrait bruité en basse lumière.

Un Snapdragon 8 Gen 2 toujours très bon

Sur le papier, le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23 est moins performant que l’Exynos 2400 du Galaxy S24, mais on s’en fiche à partir du moment où le SoC du Galaxy S23 dépote en termes de performances graphiques et d’efficience énergétique. Et lui, au moins, ne chauffe pas et ne fait pas fondre la batterie à vitesse grand V lorsqu’il s’agit de faire tourner Fortnite et Genshin Impact avec les graphismes au max. Le Snapdragon 8 Gen 2 reste une puce de haut vol qui s’apprécie encore à sa juste valeur aujourd’hui.

Rajoutons cette puissance de feu avec les fonctions de Galaxy AI, et le Samsung Galaxy S23 devient un smartphone très plaisant, ou presque. Depuis cette mise à jour, quelques bugs ont été repérés sur le S23 tels que la disparition du scanner d’empreinte, mais Samsung prépare probablement un correctif à l’heure où sont écrites ces lignes. Enfin, le Samsung Galaxy S23 accueille une batterie de 3 900 mAh capable de tenir en moyenne une journée et demie. En revanche, la recharge de 25 W est toujours à la ramasse avec un temps d’attente de plus de deux heures pour refaire le plein.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S23 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.