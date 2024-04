Pulse Explore : les beaux écouteurs officiels de la PlayStation 5 sont enfin en promotion

En mai dernier, Sony a présenté des écouteurs sans fil, les PlayStation Pulse Explore, destinés à être utilisés avec sa PlayStation 5 pour enrichir l'expérience de jeu grâce à quelques technologies efficaces. Si vous attendiez une baisse de prix avant de les essayer, votre patience vient d'être récompensée puisque Amazon les propose à 199 euros au lieu de 219 euros à leur sortie.

C’est en mai dernier que Sony a créé la surprise en présentant des écouteurs sans fil, baptisés les PlayStation Pulse Explore, ainsi qu’un casque gaming, le PlayStation Pulse Elite, pensés pour être utilisés avec sa PS5. Mais, pas seulement, puisqu’ils peuvent aussi être couplés à un ordinateur, par exemple. Aujourd’hui, ce sont les Pulse Explore qui nous intéressent particulièrement, non seulement grâce à leurs caractéristiques bien alléchantes comme la faible latence et la réduction de bruit qu’ils offrent, mais aussi et surtout pour leur prix, qui diminue enfin quelques mois après leur sortie.

Les points essentiels des Pulse Explore

Des écouteurs sans fil circum-aural

Un bon rendu sonore grâce à des transducteurs magnétiques planaires

Un adaptateur USB fourni qui promet une faible latence

Lancés à 219,99 euros, les PlayStation Pulse Explore sont actuellement proposés à 199,99 euros sur Amazon.

Un look que l’on reconnaît au premier coup d’œil

Pour ses Pulse Explore, Sony a souhaité reprendre tous les codes visuels de sa PlayStation 5. Et, c’est vraiment réussi : non seulement les écouteurs adoptent le coloris noir et blanc caractéristique de la console ainsi que le logo de cette dernière sur chaque oreillette, mais la marque est allée encore plus loin en créant un boîtier de charge qui est tout simplement l’homologue miniature de la PS5. Mention spéciale pour la petite bande LED que l’on trouve sur ce boîtier qui nous informe de l’état de charge des écouteurs.

Dans les entrailles des Pulse Explore cette fois-ci, on trouve des transducteurs magnétiques planaires, qui promettent, selon la marque, des sons plus réalistes. On devrait donc profiter d’un meilleur rendu sonore, notamment dans les hautes fréquences, ce qui devrait rendre l’expérience de jeu plus immersive.

Une connexion sans fil prometteuse

Les PSPE (PlayStation Pulse Explore, pour les intimes) bénéficient par ailleurs de plusieurs technologies bien utiles pendant les sessions de jeu, à commencer par l’élimination des bruits parasites du microphone optimisée par l’intelligence artificielle. Ainsi, les Pulse Explore peuvent identifier et supprimer les bruits indésirables lors de la capture de la voix du joueur : ses coéquipiers n’entendront donc que sa voix, bien claire.

Mais, la fonction la plus intéressante est sans conteste la technologie utilisée par Sony pour l’audio sans fil. Les écouteurs, qui utilisent par ailleurs le protocole Bluetooth LE Audio, sont en effet compatibles avec le système « PlayStation Link » de la marque, qui vise à réduire le plus possible la latence, tout en profitant d’une bonne qualité sonore sans perte ainsi que d’un basculement simple entre plusieurs périphériques, notamment audio. Tout cela est permis par l’adaptateur USB PlayStation Link, fourni avec les écouteurs, et qui sera donc indispensable pour utiliser ces derniers avec une PS5, ou même avec un PC ou un Mac d’ailleurs, en profitant de tous les atouts précédemment cités. Notez que les écouteurs sont aussi compatibles avec l’audio en Bluetooth : ils pourront donc être couplés à un smartphone, mais la latence risque d’être plus importante, et la qualité audio plus compressée.

