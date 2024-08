Xiaomi divise par deux le prix de sa Electric Scooter 3 Lite, une trottinette électrique encore plus abordable grâce à cette offre

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite a certes Ă©tĂ© remplacĂ©e par la plus rĂ©cente Scooter 4 Lite, mais cette trottinette Ă©lectrique reste encore recommandable aujourd’hui, d’autant plus que son rapport qualitĂ©-prix s’amĂ©liore nettement. Sur le site de la marque, on peut la trouver Ă 219 euros au lieu de 449 euros.

Si Xiaomi applique sa politique de tarifs agressifs, y compris sur le marchĂ© des trottinettes Ă©lectriques, en proposant des modèles moins chers que la concurrence, certaines de ses rĂ©fĂ©rences sont tout de mĂŞme assez onĂ©reuses. Heureusement, la marque n’a pas oubliĂ© les budgets plus restreints et a conçu une gamme Lite, avec des trottinettes plus accessibles, mais qui ne manquent pas d’atouts. La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est le modèle le plus rĂ©cent de cette sĂ©rie, mais ses Ă©volutions sont très limitĂ©es par rapport Ă sa prĂ©dĂ©cesseure, la Scooter 3 Lite. Alors Ă choisir, autant miser sur cette ancienne trottinette qui est toujours aussi efficace aujourd’hui, et que l’on trouve Ă moitiĂ© prix aujourd’hui, alors que sa successeure est bien plus chère actuellement.

Les points forts de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite

Une trottinette légère

Une vitesse de pointe de 25 km/h

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 449 euros, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est désormais proposée à 219 euros sur le site de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.

Toujours aussi légère et maniable

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite a hĂ©ritĂ© de l’un des atouts majeurs de la Scooter 3 Lite, laquelle nous intĂ©resse ici : sa lĂ©gèretĂ©. Mais cette dernière fait bien mieux que sa successeure puisqu’elle ne pèse que 13 kg (contre 15,6 kg pour la Scooter 4 Lite). Ainsi, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, dotĂ©e d’un alliage d’aluminium lĂ©ger et rĂ©sistant, est très facile Ă transporter, notamment durant les dĂ©placements intermodaux. Ces derniers sont Ă©galement simplifiĂ©s par le système de pliage astucieux et rapide de la trottinette Ă©lectrique. Autrement, on peut aussi profiter d’un plateau suffisamment large, qui offre ainsi plus de stabilitĂ© et de confort sur la route. Autre très bon point de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite : celle-ci est certifiĂ©e IP54, ce qui la rend rĂ©sistante aux Ă©claboussures d’eau et Ă la poussière. Vous pouvez donc rouler sous la pluie sans craindre d’abĂ®mer la trottinette.

Sur le guidon de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, on trouve par ailleurs un Ă©cran LED minimaliste, mais bien lumineux, qui affiche plusieurs informations pratiques comme la vitesse, le mode de conduite choisi ou encore l’état de la batterie. Pour avoir accès Ă encore plus d’informations, rendez-vous sur l’application, oĂą on peut notamment trouver les donnĂ©es de conduite et leur historique rĂ©cent.

Une conduite agréable

Pour maintenir un prix suffisamment bas, Xiaomi a dĂ» faire quelques sacrifices, notamment sur la puissance de sa Scooter 3 Lite. Celle-ci est ainsi Ă©quipĂ©e d’un moteur de 300 W, alors que celui de la Mi Electric Scooter 3 dĂ©livre pas moins de 600 W. Heureusement, cela n’empĂŞche pas la Scooter 3 Lite d’atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h comme les trottinettes classiques. Trois modes de vitesse sont d’ailleurs proposĂ©s : un mode piĂ©ton Ă 6 km/h, un mode standard Ă 15 km/h et un mode sport Ă 25 km/h. L’Electric Scooter 3 Lite, dotĂ©e d’un cadre fin, peut aussi affronter des pentes de 14 %, mais cela reste tout de mĂŞme infĂ©rieur Ă ce que propose la Mi Electric Scooter 3.

Enfin, côté autonomie, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est équipée d’une batterie de 5 200 mAh. Si le fabricant annonce une autonomie de 20 km, cette donnée est naturellement à nuancer, puisqu’elle ne prend pas en compte le poids de l’utilisateur, les conditions météo, les pentes (qui nécessitent plus de puissance) ou encore la pression des pneus. Pour la recharge, il faut compter environ 4h30 pour que la batterie passe de 0 % à 100 %.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir les autres modèles que l’on recommande les yeux fermĂ©s, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs trottinettes Ă©lectriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.