Les écouteurs sans fil premium de Razer en promo sur Amazon, alors qu’ils sont en rupture de stock sur le site officiel

Les joueuses et les joueurs qui souhaitent opter pour une solution audio plus compacte qu'un casque gamer peuvent toujours s'orienter vers des écouteurs sans fil efficaces comme les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed. Le moment est en plus idéal pour les acquérir puisque Amazon les propose à 178,22 euros au lieu de 229,99 euros.

Si les casques audio sont davantage choisis par les joueuses et les joueurs en quête d’une bonne restitution sonore, indispensable pour s’immerger dans leurs parties, les écouteurs sans fil peuvent, eux aussi, être de bonnes solutions pour jouer. Ils ont surtout l’avantage d’être plus compacts et discrets, et s’ils sont connectés à un dongle USB-C, il nous font en plus profiter d’une latence minimale. C’est justement le cas des Razer Hammerhead Pro HyperSpeed, que l’on trouve actuellement avec 23 % de réduction.

Les points essentiels des Razer Hammerhead Pro HyperSpeed

Des écouteurs confortables

Une bonne qualité audio

Une double connectivité

Initialement proposés à 229,99 euros sur le site officiel, mais actuellement en rupture de stock, les écouteurs sans fil Razer Hammerhead Pro HyperSpeed sont toutefois disponibles en promotion à 178,22 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Razer Hammerhead Pro HyperSpeed au meilleur prix ?

Des intra-auriculaires confortables

Les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed sont des écouteurs sans fil en plastique noir brillant, une surface qui attire malheureusement les traces de doigts et la poussière. Ils adoptent par ailleurs un format assez classique, bien qu’un peu imposant, mais leur tige facilite leur installation au creux de l’oreille. Ils sont en plus intra-auriculaires : leur embout en silicone permet ainsi de bien les maintenir dans le pavillon auditif. Une fois bien insérés dans l’oreille, ils tiennent parfaitement et se révèlent très confortables. Autrement, pour configurer et personnaliser les écouteurs, il faudra se rendre sur l’application mobile Razer Audio, sur laquelle on peut notamment régler la réduction de bruit active, personnaliser le bouton tactile des écouteurs ou encore utiliser un égaliseur.

Ces true wireless s’accompagnent par ailleurs d’un boîtier qui peut être chargé à l’aide de son port USB-C, mais il est aussi compatible avec la charge sans fil Qi. Côté autonomie, justement, nous avons pu utiliser les écouteurs durant quatre heures avec le Bluetooth activé, sans l’éclairage RGB, avec la réduction de bruit active et avec un volume moyen. Le boîtier permet quant à lui de gagner une quinzaine d’heures d’écoute supplémentaires.

Une bonne qualité audio et une latence minimale

Passons à leur utilisation. Les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed peuvent être connectés à une Nintendo Switch, une console next-gen, un PC, un smartphone ou encore un Steam Deck grâce au dongle USB-A/USB-C, lequel vous fait profiter de la technologie Hyperspeed de Razer. Vous aurez ainsi à disposition une liaison 2,4 GHz, qui promet une expérience de jeu sans latence, tout en proposant une portée très correcte. Sachez que le Bluetooth 5.3 est aussi de la partie, mais son utilisation n’est pas vraiment recommandée en jeu, bien qu’il existe un mode « Faible latence » qui limite cette latence sur mobile. Les microphones intégrés peuvent de leur côté être utilisés aussi bien en 2,4 GHz qu’en Bluetooth.

Enfin, sur le plan audio, les Razer Hammerhead Pro HyperSpeed délivrent un son détaillé et équilibré. Toutefois, la scène sonore proposée ici ne sera pas aussi large que celle d’un casque, mais ce n’est pas vraiment une surprise. On se console avec la bonne stéréophonie offerte par les écouteurs, ce qui est primordial pour bien localiser chaque son dans les parties. On a aussi droit à une réduction de bruit active, qui est perfectible, mais qui permet d’atténuer une bonne partie des sons environnants.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Razer Hammerhead Pro HyperSpeed.

Si vous êtes plutôt casque qu’écouteurs true wireless pour jouer, et que vous souhaitez découvrir quels sont les modèles qui valent vraiment le coup, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.