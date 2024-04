Le pack Xiaomi 13T (écouteurs + bracelet) est un super deal des French Days

Le Xiaomi 13T a de belles choses à offrir : une dalle Oled à 144 Hz, une puce performante, un chargeur 67W et tout ça pour seulement 499 euros, au lieu de 729 euros. De plus, des écouteurs sans fil et un bracelet connecté sont offerts dans ce pack.

Avec ses caractéristiques techniques, le Xiaomi 13T semble un très bon choix pour en faire votre téléphone. Il a l’avantage d’offrir une expérience proche du haut de gamme, mais avec un prix plus contenu. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, on le trouve dans un pack avec des écouteurs sans fil et un bracelet connecté pour moins de 500 euros grâce aux French Days.

Qu’est-ce-qui est intéressant dans ce pack Xiaomi ?

Un smartphone avec dalle Oled FHD+ à 144 Hz

Avec un puissant processeur et une charge rapide

Des écouteurs sans fil et un bracelet connecté offerts

De base à 729 euros, le pack Xiaomi 13T avec Buds 4 Lite et Smart Band 7 est actuellement en promotion à 499 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 13T. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 13T au meilleur prix ?

Un smartphone équilibré

Proposé au côté d’un modèle Pro, le Xiaomi 13T arrive avec une belle proposition. On a un téléphone grand format de 6,67 pouces, avec un écran Oled (compatible Dolby Vision et HDR10+ et Atmos) et une définition de 2712 × 1220 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité qui monte à 1 200 cd/m². Ajoutons à cela, un taux de rafraîchissement qui s’élève à 144 Hz, et vous avez une expérience fluide. Côté photo, il offre de jolis clichés, mais à tendance à assombrir ses photos, notamment avec l’ultra-grand-angle. Il se rattrape avec son téléobjectif qui se montre utile et satisfaisant.

Pour fonctionner, le Xiaomi 13T peut compter sur la puce Dimensity 8200 Ultra de chez MediaTeck, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5. Dans l’ensemble, il fait tourner sans problème les applications gourmandes ou jeux 3D, mais les performances sont quelque peu décevantes, face à la concurrence. Rien de bien méchant, d’autant plus qu’en jeu, la batterie ne fond pas et c’est appréciable. Il est capable de tenir une petite journée et demie d’utilisation, et met 40 minutes pour faire atteindre 100 % grâce à sa charge de 67 W.

Les Buds 4 Lite et le Smart Band 7

Dans ce pack, on retrouve les Redmi Buds 4 Lite, des écouteurs entrée de gamme qui vont à l’essentiel. Ils sont très confortables à porter et résistent à la transpiration, mais aussi aux éclaboussures et à la poussière. En l’absence d’isolation passive et d’embouts intra-auriculaires, les Buds 4 Lite font l’impasse sur la réduction de bruit active. Ils assurent une bonne restitution des graves et sont suffisants si vous écoutez vos morceaux sur les plateformes de streaming, et ce, pendant 5 heures.

Pour finir, le Xiaomi Smart Band 7 est aussi présent. Un bracelet dans la droite lignée de son prédécesseur, mais avec une batterie plus grande et un écran légèrement plus large. Il propose bien entendu un cardiofréquencemètre très efficace avec des mesures particulièrement précises. On a aussi un suivi du SpO2, du sommeil et de la qualité de respiration pendant le sommeil, d’une surveillance du stress, ou encore un suivi de santé pour les personnes menstruées. Et il pourra tenir plus de deux jours pour accomplir toutes ces tâches.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi 13T.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.